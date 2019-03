Gdje si bio '92? Giggs lagano poklopio Zlatana Ibrahimovića

Zlatan Ibrahimović je čovjek koji ne krije da sam sebe jako cijeni. Usto je svjetska igračina i karakter koji komentira koga god poželi, kad god poželi i kako god poželi.

Nedavno se uhvatio Uniteda i Old Trafforda. Ne aktualnog stanja nego one zlatne Generacije '92 koju je osvojila sve pod vodstvom 'doktora nogometa' Alexa Fergusona. Velika, silna nogometna imena. David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, braća Gary i Phil Neville, Paul Scholes... Hodajući spomenici Unitedove blistave prošlosti.

- Više nisu tamo, a stalno nešto kritiziraju i prigovaraju. Ako im se radi u Unitedu, nek' idu raditi u United. Da, da... Bili ste veliki, znamo, al' ne možete svaki dan s TV-a kritizirati današnji United - rekao je Zlatan.

I nije trebalo dugo čekati da zlatna generacija poklopi Zlatana. Javilo se 'najmanje nevinašce' Unitedove Generacije '92. Ryan Giggs.

- Jedini od nas koji je i dan danas povezan s klubom je Nicky Butt, ali... Ako nas pet-šest među sobom imamo 3.450 utakmica za United i ni sam ne znam koliko osvojenih naslova i trofeja onda nam je do tog kluba stalo, taj klub pratimo, imamo mišljenje o onome što se u Unitedu događa i sigurno ćemo reći što mislimo - pričao je Giggs koji je danas izbornik rodnog Walesa.

- Nekad su ta mišljenja pozitivna, nekad negativna, ali ako nešto želimo reći, reći ćemo. Mi smo i bivši igrači i veliki navijači Manchester Uniteda. Stalo nam je. A to je nogomet. Emocije i različita mišljenja. Ali OK, on očito o Unitedu zna više od nas - smijao se Giggs odgovarajući novinarima na pitanje o Zlatanovoj izjavi.

Možda su šestorica iz Generacije '92 prečesto u medijima, ali njihovih 3.450 utakmica za Man Utd Ibrine 53 čini perifernim. Trofeje nema smisla ni uspoređivati.

Zlatan je navikao da na njegove izjave nema komentara, ali Giggsy je sve osim tipa koji će okrenuti drugi obraz. Ovo je vjerojatno tek prvi u nizu komentara svisoka s kojima će Unitedova legendarna Generacija '92 poklopiti Zlatana.

Kad je o Unitedu riječ apsolutno ih nije briga tko stoji s druge strane. U prvom redu stoje oni i njihov lider Alex Ferguson. Ostalima, uključujući Ibrahimovića, mjesto je iza njih.