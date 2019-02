Gdje si pošao, dragi Jose? Mourinho se prosuo po ledu...

Joseu Mourinhu ne ide baš u posljednje vrijeme. Nakon što je prije nešto više od mjesec dana pao s klupe Manchester Uniteda koja mu se mjesecima tresla, portugalski trener ovaj put je stvarno pao.

Mourinho je bio počasni gost na hokejaškoj utakmici KHL klubova između Avangarda i SKA iz ST. Petersburga i na Josea je pala ta čast da podbaci pak umjesto suca, no specijalni kao specijalni, morao se pobrinuti da to sve završi na njegov način. Mourinho se očito baš i ne snalazi na ledu, a to je ubrzo i dokazao razbivši po ledu.

Video pada pogledajte OVDJE.

Kako se vraćao na tribine, tako su mu noge odjednom završile u zraku i "zviznuo" je na pod. Odmah su mu svi dojurili u pomoć, a naglo slijetanje je prošlo bez posljedica. Oduševljeni navijači su odmah izvadili mobitele i sve ovjekovječili...

Mourinho je bez angažmana nakon što je krajem prosinca dobio otkaz u Manchester Unitedu, a kako se snalazi na ledu, teško da će mu to biti novi posao.

Dolaskom Mourinha u Rusiju, odmah su puštene glasine kako se sprema neka suradnja između Mourinha i ruske nogometne reprezentacije, no to su samo glasine kojima je teško vjerovati.