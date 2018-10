'Gdje su Srbi i Hrvati, tu ima najviše namještanja utakmica'

Utorak navečer. Ivan Leko odmarao se u svojem domu kad mu je netko pozvonio na vrata. Otvorivši vrata imao je što vidjeti. Ispred njega je stajala specijalna policijska postrojba s nalogom.

- Uzmite stvari i krenite s nama - rekao mu je šef policije.

I Ivan Leko je završio na policiji.

- Prerano je pričati o tome je li Leko svjedok ili osumnjičenik. Puno ljudi nagađa, ali to je prerano. Istragom će se saznati što je bilo. Sad sam na putu prema Leki i to je sve što vam mogu reći - kratak je bio Walter Van Steenbrugge, odvjetnik Club Bruggea, gdje je Ivan Leko trener.

Balkanski kralj sportskih i estradnih namještaljki, Makedonac Velibor Džarovski, nije iznenađen.

Policija prisluškuje cijelu Europu

- U Belgiji se namješta najviše u Europi, zato što je ondje bilo najviše igrača iz država nastalih raspadom Jugoslavije. To sam pričao prije deset godina. Nigdje se ne namješta nego u Belgiji. Kad je Standard izgubio od Waregema, ‘riknula’ je cijela kladiteljska Europa - rekao je Džarovski.

Na policiji su Hrvat i Srbin, je li vas to iznenadilo?

- Ma kakvi, gdje su Srbi i Hrvati tu ima najviše namještanja. I ja sam radio i namještao s Hrvatima te ću tako raditi i ubuduće. Gledajte, belgijska policija prisluškuje cijelu Europu, imaju itekako sofisticirane metode protiv namještanja, te ako su izdvojili Leku i Dejana Veljkovića, siguran sam da njih dvojica imaju nekakve veze s namještanjem - tvrdi Džarovski.

“Veljković i Leko odlični su prijatelji. Veljković ga je doveo u Lokeren i dao mu prvi trenerski posao u Leuvenu” - Michiel Ameloot, novinar belgijskog VTM-a

Veljković i Leko nisu samo poslovni partneri, nego su i prijatelji.

- U odličnom su odnosu, a veza je nastala nakon što je Veljković postao posrednik Lokerena s igračima. On je doveo Leku u Lokeren te mu, također, dao prvi trenerski posao u Leuvenu - rekao je Michiel Ameloot, belgijski kolega iz VTM-a.

Slučaj namještanja je udarna vijest u svim belgijskim medijima, a na televiziji se policijska akcija prenosila uživo, kao da je riječ o nogometnoj utakmici ili terorističkom napadu. Sve vijesti počele su prilogom o Leki i Veljkoviću.

- Club Brugge potvrđuje da je u sklopu velike istrage pravosudne policije u belgijskom nogometu federalna policija posjetila urede i na stadionu Jan Breiydel. Naravno, u potpunosti surađujemo s istragom. Naš trener Ivan Leko nije u klubu i također će biti ispitan u kontekstu iste istrage - priopćio je Club Brugge.

Operacija koju su mediji nazvali “Čista ruka” jedna je od najvećih u povijesti Belgije. Belgijski nogomet na velikom je udaru, u akciji su pretresene 44 kuće, sudjelovalo je 186 specijalaca, a gotovo cijela prvoligaška scena nalazi se na udaru policije i pravo je pitanje kako će to belgijski nogomet preživjeti.

“Gdje ima Hrvata i Srba, tu će uvijek biti namještanja. Ovo me ne iznenađuje” - Velibor Džarovski tvrdi da je namještao s Hrvatima

Pretresli su i ured Ivana Leke

Zapravo, pitanje je kako će to preživjeti i Ivan Leko, koji nije imao nikakve mrlje u karijeri. S Bruggeom je radio odličan posao, završio kao prvak Belgije, no sve to može pasti u vodu ako policija dokaže da je sudjelovao u namještanju i pranju novca. Zasad se policija ne izjašnjava i ne zna se u kojem je statusu Ivan Leko. No već činjenica da je prijatelj zloglasnog Veljkovića za policiju je bila dovoljna da upadnu u njegov ured u klubu s nalogom za pretres.

Prema pisanju belgijskog portala VTM Nieuws, prošle su godine kupljene dvije utakmice u Jupiler Pro Ligi, no nije otkriveno o kojim se utakmicama radi. Također, pod istragom su i transferi Ivana Tomečaka i Karla Letice, jer je u njihovim dolascima također surađivao Dejan Veljković. No prema posljednjim informacijama, transferi ove dvojice hrvatskih nogometaša su potpuno čisti.

U velikoj akciji pretražili su kuće na Cipru, u Srbiji, Francuskoj, Makedoniji... Samo u Beogradu i Nišu zaplijenjeno je 800.000 eura. Ukupno su pretresli 44 kuće u Belgiji u domovima članova uprava nogometnih klubova, zastupnika igrača, sudaca, odvjetnika, knjigovođa, zlatara i novinara.

Akcija “Čista ruka” razotkrit će malverzacije, namještanja i korupciju u belgijskom nogometu, nakon koje, sigurni smo, više ništa neće biti isto. Nažalost, tu je upetljan i Ivan Leko. Svi saslušani, pa tako i on, u statusu su osumnjičenika, a ne svjedoka.

“Još prije deset godina sam pričao da se u belgijskom nogometu najviše namješta. I još stojim iza toga” - Džarovski se prisjetio utakmice Standard - Waregem

No to ne znači da će protiv svih biti i podnesene optužnice. O tome će odlučiti istražni sudac, najvjerojatnije danas.

- Uvjeren sam da ćemo dokazati da je sve bilo legalno i čisto. Štitit ćemo našeg trenera Ivana Leku jer on nije kriv. Uvjeravam vas da nemamo što skrivati jer je sve transparentno i čisto. Maksimalno surađujemo s policijom, dajemo im sve materijale na uvid i siguran sam da će naš trener uskoro opet biti s nama - rekao je predsjednik Club Bruggea Bart Verhaeghe.

Loša vijest je da je, kako kaže savezni tužitelj Wenke Roggen, policija pretresla kuću Ivana Leke, a teško da policija s nalogom za pretres ulazi u stan svjedocima. No prerano je donositi bilo kakav sud dok akcija ne završi, a danas se očekuju nova uhićenja, između ostalog i Dejana Veljkovića, alfe i omege belgijskog nogometa.

I ono što je poražavajuće, od 16 klubova iz prve belgijske lige čak osam je pod sumnjom za namještanje - i to svi najveći: Anderlecht, Brugge, Genk, Standard, Gent, Oostende, Kortrijk i Lokeren. Ako su vas u posljednje vrijeme iznenadili rezultati ovih klubova ili ako ste se možda okladili pa izgubili, sad su vam neke stvari sigurno jasnije.

Muljalo se u tim klubovima, tvrdi policija, i na transferima. Tako je Dejan Veljković, primjerice, na transferu od milijun eura uzeo 150.000 eura. I tako na svakom transferu. A 90 posto transfera igrača s područja bivše Jugoslavije u Belgiju prolazilo je kroz njegove ruke.

Osim Club Bruggea, policija je ušla i pretresla prostorije Anderlechta, koji je također pod sumnjom za namještanje i pranje novca. Belgijci o ovoj aferi izvještavaju iz minute u minutu i “Čista ruka” dobila je međunarodni karakter. Nažalost, u glavnim ulogama, pišu belgijski mediji, su Hrvat Ivan Leko i Srbin Dejan Veljković.

Foto: nph/NordPhoto, EXPA/PIXSELL, 24sata

Ivan Leko

POMOGAO MU VELJKOVIĆ U Belgiju je stigao iz Hajduka 2005., a Dejan Veljković ga dovodi u Lokeren, u kojemu završava igračku karijeru 2014. Iste godine, opet uz pomoć Veljkovića, dobiva posao prvog trenera u Leuvenu, kasnije u Sint-Truidenu, da bi od 2017. preuzeo Club Brugge.

Dejan Veljković

ALFA I OMEGA Kralj transfera! U Belgiji sve prolazi kroz njegove ruke. Osim igrača, dovodi i trenere, pa tako kontrolira kompletnu belgijsku nogometnu scenu. Svoju mrežu proširio je i na Rusiju i Italiju, a toliko je moćan da je u reprezentaciji Srbije igrao njegov igrač iako nije nastupao za klub.

Sébastien Delferière

SUDIO JE DINAMU Policija je uhitila i belgijskog međunarodnog suca koji je sudio u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. Sudio je i zagrebačkom Dinamu u listopadu 2014. u Glasgowu u skupini Europske lige. Dinamo je u toj utakmici bio puno bolji od Celtica, a na kraju je izgubio 1-0.

Bart Vertenten

SUDIO JE SPLITU Također belgijski međunarodni sudac koji je nedavno sudio utakmicu Arsenal - Vorskla. Bart je sudio Splitu u pretkolu Europske lige kod kuće protiv Mike 2014. godine. Split je pobijedio 2-0. Vodio je i utakmicu Lige prvaka mladih Sevilla - Dinamo.

Mogi Bayat

NOVI LIJEVI BOČNI Rođen je u Iranu, a već sa šest godina se zbog bolesti preselio u SAD. Kasnije se seli u Francusku, a 2003. postaje direktor Charleroija. U prosincu 2010. odustaje od tog posla zbog stalnih svađa sa sucima i savezom te se posvećuje menadžerstvu.

Istražitelji pretresaju klub četvorice Hrvata

OTVARAJ, POLICIJA Osim Ivana Leke, srpski menadžer Dejan Veljković radio je i na transferima Karla Letice i Ivana Tomečaka, no prema prvim informacijama, tu je bilo sve čisto. U Club Bruggeu igra i Matej Mitrović, koji je stigao iz Bešiktaša.

Ivan Tomečak - vrijednost: 1 milijun eura

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Matej Mitrović - vrijednost: 4 milijuna eura

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Karlo Letica - vrijednost: 3 milijuna eura