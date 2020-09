'Gem, Federer!' Sudac promašio prezime, Novaku nije bilo jasno

Novak Đoković (33) namučio se protiv Dominika Koepfera (26, ATP 97) u tri seta (6-3, 4-6, 6-3), a sudac ga je nakon brejka u trećem setu prozvao Federerom. Nije se to svidjelo prvom tenisaču svijeta

<p>Dvostruka greška <strong>Koepfera</strong> za 2-1 u trećem setu. Krenuo je <strong>Novak Đoković </strong>na odmor između gemova, a sudac u Rimu je rekao 'Gioco, Federer'. Nimalo se to nije svidjelo srpskom tenisaču jer ne da nije igrao protiv <strong>Rogera Federera</strong>, već Švicarca nema ni na turniru u Rimu. Glavni je sudac očito mislima bio na drugom mjestu.</p><p>Mučio se prvi tenisač svijeta više od očekivanog, i nakon što je izgubio drugi set, taj mu je break u trećem setu bio vjetar u leđa. Dobacio je sucu svoje prezime i nešto dobacio svom timu i bacio reket kraj klupe te se osvježio. Zasigurno ga je to 'bocnulo', ali nije ga omelo u osvajanju trećeg seta.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.rs/Video/Tenis/ATP/a343054-Gem-za-Federera-Gaf-sudije-nije-se-svideo-Novaku-VIDEO.html?fbclid=IwAR1Nv5zfGNlf6JEpYEfStL6Iu-MqRHnFzClwZiT87QLXlpGLZ2qyjKvHsY0" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Do kraja meča nitko više nije izgubio prednost servisa pa je na kraju srpski tenisač prošao u polufinale sa 6-3, 4-6, 6-3, a tamo će ga čekati Norvežanin <strong>Casper Ruud </strong>(21, ATP 34) koji je u tri seta bio bolji od domaćeg predstavnika <strong>Mattea Berrettinija </strong>(24, ATP 8)<strong> </strong>sa 4-6, 6-3, 7-6(5). Podsjetimo, Ruud je na putu do polufinala u osmini finala izbacio i našeg <strong>Marina Čilića </strong>(31, ATP 40)<strong> </strong>sa 6-2, 7-6(6).</p><p>U drugom polufinalu igrat će bolji iz susreta Kanađanina <strong>Denisa</strong> <strong>Shapovalova </strong>(21, ATP 14) i Bugara <strong>Grigora</strong> <strong>Dimitrova </strong>(29, ATP 22) te meča Argentinca <strong>Diega</strong> <strong>Schwartzmana </strong>(28, ATP 15) i drugog igrača svijeta, Španjolca <strong>Rafaela Nadala </strong>(24)</p>