Genijalno: Talijanski biciklist dostavlja kako bi ostao u formi

Talijanski biciklist Umberto Marengo trebao se spremati za Giro d'Italia, no zbog pandemije korona virusa to je otpalo. Kako bi ostao u formi, došao je na zanimljivu ideju i postao - dostavljač!

Marengo sad dostavlja tjestenine i pizze diljem sjevernog dijela Torina.

Njegov tim, Vini Zabu-KTM, inače nije među jačim timovima, a bili su sretni što su se uopće uspjeli kvalificirati na ovu utrku da bi im naposljetku korona uzela taj užitak. Giro d'Italia trebao je početi 9. svibnja.

Marengo je na ideju došao sjedeći sa svojom curom i pričajući o sladoledu:

- Našli smo slastičarnu koja dostavlja sladolede, a ja sam razmislio kako možda netko traži dostavljače - rekao je 27-godišnji biciklist koji se potom čuo s gradonačelnikom, a ovaj ga je ubrzo spojio s poslodavcem u potrebi:

- Klijenti su prezadovoljni! Pogotovo zato što se uvijek trudim popeti uz sve stepenice točno do njih kako bih ostao još više u formi. Ipak, jasno je kako ovo ne pomaže baš dovoljno te mi je više namjera pomoći zajednici. Nadam se oboriti 'karantenski' rekord i dostavljajući odviti 70 kilometara u jednom danu, a to nije niti pola jedne etape na Giro d'Italia. Uz to, pomaže mi i da razbistrim glavu.

Novi datum odvijanja utrke - još nije poznat...