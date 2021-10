Prije dvije godine mnogi su se prevarili špekulirajući o novoj trudnoći Georgine Rodriguez (27), ali sada više nema mjesta nikakvim nagađanjima. Ronaldova partnerica opet se nalazi u drugom stanju.

- S veseljem javljamo da očekujemo blizance. Srca su nam puna ljubavi i ne možemo dočekati da vas upoznamo - objavio je Ronaldo na Instagramu uz zajedničku fotografiju.

Bit će to drugi par blizanaca u Ronaldovoj obitelji, a drugo i treće zajedničko dijete Ronalda i Georgine. Argentinska manekenka rodila je Ronaldu četvrto dijete, Alanu Martinu, prije gotovo četiri godine.

- Moja želja za majčinstvom jača je od ičega. Nadam se da ću imati još djece - rekla je prošle godine.

Cristiano je prvo šokirao javnost kad je u dobi od 26 godina objavio da je postao otac Cristiana Juniora (11), samo kratko objasnivši da su sva roditeljska prava prebačena na njega te da majka neće imati nikakav kontakt s djetetom.

I dalje se ne zna posve točno je li njegov prvog sina na svijet donijela surogat-majka ili je rezultat afere na jednu noć. Kasnije se pojavila i informacija da je navodna surogat-majka dobila 12 milijuna eura.

- Ljudi pretpostavljaju da sam bio s ovom djevojkom ili nekom drugom ili je postojala surogat majka. Nikada nikome nisam rekao i nikada to neću učiniti. Kad Cristiano (Junior) odraste, reći ću mu istinu jer on to zaslužuje jer je moj sin, ali neću reći jer ljudi žele da to kažem - rekao je Ronaldo svojevremenu voditelju jedne emisije Jonathanu Rossu.

Zna se, međutim, da su blizanci Eva Maria i Mateo (4) začeti u laboratoriju u Los Angelesu, a dio dokumenata je dostupan javnosti. U njima je jasno vidljivo kako je bila riječ o surogat-trudnoći te se ime majke ne vidi. Djeca su rođena u kalifornijskoj La Mesi, u blizini granice s Meksikom, Eva u 9.07, a njen brat minutu kasnije, piše u matičnoj knjizi rođenih. Time je riješen makar dio misterije - javnost je nagađala kako blizanci uopće to nisu, odnosno da ih nisu rodile iste majke, a list rođenja je potpisala dežurna ginekologinja Maria Castillo.

Vodeća američka odvjetnica u području surogat roditeljstva, Stephanie Caballero, smatra kako je Ronaldo sigurno biološki otac te djece, a pretpostavlja kako sva dolaze iz "serije embrija".

Surogatske klinike rutinski oplođuju nekoliko jajašca istovremeno, zamrzavaju ih i pohranjuju godinama, u slučaju da klijent poželi još djece. U Portugalu su inače surogat-dogovori zabranjeni zakonom, osobito jer je Ronaldo neoženjen.

Neki Ronaldovi stari prijatelji i susjedi sugeriraju kako je njegova odluka da sam odgaja djecu potaknuta traumama iz djetinjstva. On je kao najmlađi od četvero djece odrastao u siromaštvu, živeći u jadnoj kući sa zidovima punim azbesta... Danas je to što jest.