Gerrard ga ne pušta: Barišiću novi ugovor s Rangersima...

Osjećam se kao dio obitelji, zadovoljan sam kako klub napreduje, ali i uvjeren sam da ima još dosta prostora za napredak u mojoj igri, rekao je Borna Barišić nakon potpisivanja novog ugovora s Glasgow Rangersima u četvrtak.

Hrvatski reprezentativac dobio je zasluženo priznanje u vidu produženja suradnje sa škotskim klubom do 2024. godine. Ondje je već godinu i pol i nakon početne faze adaptacije postao je jedan od oslonaca momčadi Stevena Gerrarda.

- Presretan sam što je Borna produžio ugovor s nama. Puno sam s njim razgovarao i znam da je jako sretan u našem klubu te da uživa u svom nogometu. Ima podršku navijača koju je zaslužio svojim igrama na travnjaku. Nadamo se da će dugo ostati u Rangersima - rekao je trener Rangersa.

