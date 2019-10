Giampaolo dobio otkaz, novi trener Milana veliki interovac

Talijanski nogometni velikan Milan u utorak je navečer potvrdio kako je otpustio trenera Marca Giampaola zbog lošeg ulaska u sezonu.

- AC Milan objavljuje kako je razriješio gospodina Marca Giampaola s dužnosti trenera prve momčadi. Zahvaljujemo mu na njegovom radu i želimo sve najbolje u nastavku karijere - objavio je Milan.

OFFICIAL: AC Milan have sacked manager Marco Giampaolo



