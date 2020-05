Giannis iznenadio navijače pa je objasnio: Profili su hakirani!

Zvijezda Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo objavio je da njegov profil na Twitteru hakiran, a osoba koja je to učinila izazvala je paniku među njegovim obožavateljima objavivši da prelazi u Golden State Warriorse.

"Profili Giannisa Antetokounmpoa na društvenim mrežama su hakirani danas poslije podne i onda su ugašeni. Istraga je u tijeku", objavili su Milwaukee Bucks.

"Odlazim u Warriorse", jedna je od poruka objavljena na računu najboljeg NBA igrača u sezoni 2018./2019., uz ostale uvredljive i rasističke poruke o njegovim suigračima, suparnicima pa čak i o nedavno tragično preminulom Kobeu Bryantu.

Antetokounmpoova djevojka Mariah Riddlesprigger i njegov mlađi brat Kostas Antetokounmpo koji igra u Los Angeles Lakersima na svojim su twitter profilima objavili da je račun grčke košarkaške zvijezde hakiran i da su svi tweetovi lažni.

"Giannisov twitter, telefon, email i bankovni računi su hakirani", napisali su Kostas i Riddlesprigger na svojim profilima. "On se iskreno ispričava svima za sve što je objavljeno i brzo će se vratiti! Sve stvari koje je objavio taj haker su izrazito neumjesne i odvratne!"

Antetokounmpoov brat i njegova partnerica su brzo objavili poruke na svojim profilima u kojima su osudili krađu identiteta na društvenim mrežama.

Neki su navijači bili potpuno šokirani i bijesni te poručili košarkašu da bi trebao naći hakere i kazniti ih, dok su drugi našli način kako se cijela situacija mogla spriječiti:

- Mogao je svoje prezime staviti za lozinku. To nitko ne zna točno napisati - stoji u jednom tweetu.

