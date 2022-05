VIDEO Giannis nije znao gdje je: Zvijezda Bostona žestoko je zakucala i poslala ga na pod!

Golden State je sinoć napravio veliki korak prema finalu Zapada. Spektakl u San Franciscu opet je zadovoljio apetite košarkaških sladokusaca, a pobjednika smo doznali tek u sjajnoj završnici. Warriorsi su na kraju srušili Memphis 101-98 za 3-1 u seriji.

Memphis je vodio gotovo cijelu utakmicu i to bez svog najboljeg igrača Jaa Moranta, ta prednost je u posljednjoj četvrtini išla i do plus 12, ali domaćini su sve preokrenuli u posljednjih nekoliko minuta na krilima čudesnog Stepha Curryja. Ponajbolji igrač svijeta opet je zagrijao ruku kada je bilo najpotrebnije i pogodio nekoliko važnih šuteva.

Imao je Memphis šut za produžetke deset sekundi prije kraja pri vodstvu Warriorsa 98-95, ali to je završilo ovako. Lekcija kako ne šutirati za produžetak.

Video pogledajte OVDJE.

Čudesni Curry je utrpao 32 koša za 37 minuta igre uz pet skokova i osam asistencija. Najbolji kod gostiju bio je Jackson s 21 košem.

Grizzliese je u završnici koštalo neiskustvo igranja ovakvih utakmica. A uz to, falila je i hladnokrvnost i klasa koju ima Ja Morant. No, bez obzira što ga nije bilo zbog ozljede koljena, stvorili su velike probleme Warriorsima koji su na mišiće i klasu Curryja došli do bitne pobjede i na korak od finala Zapada.

A već sada znamo koja serija bi mogla biti proglašena najzanimljivijom ove sezone. Boston je u sjajnom susretu pobijedio Milwaukee Buckse 116-108 i izjednačio na 2-2 u seriji protiv aktualnog prvaka. Bucksi su na predah otišli s 48-47, bila je to obrambeno čvrsta i tvrda utakmica gdje se za svaki poen moralo krvariti, no Boston je svoju snagu demonstrirao u posljednjoj četvrtini kada je utrpao čak 43 koša, došao do plus deset i mirno priveo utakmicu kraju.

Već tradicionalno, prva violina Bostona bio je čudesni Jayson Tatum koji je utrpao 30 koševa uz 13 asistencija, ali Celticsi su imali jednog neočekivanog junaka. Najbolju utakmicu sezone odigrao je iskusni centar Al Horford koji je uništio reket Bucksa zabivši 30 koševa, a uz to i Giannisa Antetokounmpa zakucao na pod. Na početku posljednje četvrtine probio je desnu stranu i ušao u reket, krenuo je prema košu, a Giannis prema njemu u pokušaju da ga blokira.

Horford je silovito zakucao pored Greak Freaka i njega bacio na pod. Giannis nije znao što se događa, rijeko kad se događa da netko zakuca pored njega, a pogotovo da ga ovako prizemlji. Da mu bude još gore, pobrinuo se centar Celticsa koji je likovao po dvorani Bucksa kao da je osvojio naslov.

Video pogledajte OVDJE.

Antetokounmpo je i bio jedina svijetla točka Bucksa. Utrpao je 34 koša uz 18 skokova, bio je nezaustavljiv, ali su zaustavljivi bili njegovi suigrači. Najbliži u broju poena bio mu je Brook Lopez koji je zabio 17. To dovoljno govori.

