Gidsel: Jedini razlog zašto smo europski prvaci je naša publika. Hansen: To je divlja generacija

Danska je 14 godina čekala europsko zlato nakon što je posljednji put slavila 2012. u Srbiji. Ima i zlato iz Norveške 2008. Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026).

- Jako smo sretni, bili smo pod ogromnim pritiskom. Svi uvijek očekuju zlatne medalje kada igramo. Sada imamo sva tri trofeja. Odigrali smo nevjerojatan turnir, nosili smo se s puno problema. Možda smo bili malo nesigurni u usporedbi s drugim događajima, ali konačno smo bili na postolju. To je ono što je važno - kazao je Mathias Gidsel.

- Zapravo sam prilično siguran da nismo bili na domaćem terenu i da nismo imali ovih 15.000 ljudi, teško da bi uspjeli. To je jedini razlog zašto smo europski prvaci - dodao je.

Osim što je osvojio zlato, Gidsel je dobio nagradu i za najkorisnijeg igrača (MVP) prvenstva, a sa 68 golova i najbolji je strijelac EP-a.

- Naravno da mi nešto znače ove nagrade, ali ono što mi je najvažnije jest da mogu ispuniti očekivanja koja se postavljaju pred mene. I od mojih suigrača, moje obitelji i nadam se i od navijača. Mislim da je mnogima teško zamisliti koliki pritisak, koliko misli i očekivanja prolazi kroz moju glavu. Ali postaje malo lakše kada imate toliku podršku i od suigrača, ali i od cijelog Boxena - kazao je za TV 2 Sport.

Rukometaši Danske osvojili Europsko prvenstvo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Simon Pytlick smatra kako je nevjerojatna činjenica da Danci sada drže sva tri najveća zlata, olimpijsko, svjetsko i europsko.

- Teško je to shvatiti, previše je ludo. A ludo je i primijetiti kako su neki igrači koji možda nisu toliko igrali na turniru samo ušli u igru i riješili zadatak.

Johan Hansen je imao puno pohvala za svoje mlađe suigrače

- To je divlja generacija. Svi igrači koji dolaze igraju besprijekorno - kazao je za DR.

- Bio je to dug mjesec. Super smo sretni i ponosni. Atmosfera je bila fantastična i sretni smo što smo navijačima mogli dati i zlatnu medalju - istaknuo je Mads Hoxer.

Nijemac Johannes Golla, koji je u finalu zabio pet golova, čestitao je suparnicima.

- Prije svega, želim čestitati Dancima. Zaslužili su osvojiti turnir. Jednostavno imaju toliko klase. Još smo mlada ekipa, ovo nam je druga medalja u godinu i pol, tako da smo ponosni na to. Ne mislim da je naša momčad još dosegla vrhunsku razinu, tako da imamo puno posla - kazao je.

