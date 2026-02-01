Obavijesti

Sport

Komentari 0
PODIJELILI DOJMOVE S FINALA

Gidsel: Jedini razlog zašto smo europski prvaci je naša publika. Hansen: To je divlja generacija

Piše HINA,
Čitanje članka: 6 min
Gidsel: Jedini razlog zašto smo europski prvaci je naša publika. Hansen: To je divlja generacija
5
Rukometaši Danske osvojili Europsko prvenstvo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odigrali smo nevjerojatan turnir, kazao je danski rukometaš Mathias Gidsel nakon trijumfa protiv Njemačke u finalu Europskog prvenstva u Herningu

Admiral

Danska je 14 godina čekala europsko zlato nakon što je posljednji put slavila 2012. u Srbiji. Ima i zlato iz Norveške 2008. Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026).

Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji
72
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jako smo sretni, bili smo pod ogromnim pritiskom. Svi uvijek očekuju zlatne medalje kada igramo. Sada imamo sva tri trofeja. Odigrali smo nevjerojatan turnir, nosili smo se s puno problema. Možda smo bili malo nesigurni u usporedbi s drugim događajima, ali konačno smo bili na postolju. To je ono što je važno - kazao je Mathias Gidsel.

- Zapravo sam prilično siguran da nismo bili na domaćem terenu i da nismo imali ovih 15.000 ljudi, teško da bi uspjeli. To je jedini razlog zašto smo europski prvaci - dodao je.

Osim što je osvojio zlato, Gidsel je dobio nagradu i za najkorisnijeg igrača (MVP) prvenstva, a sa 68 golova i najbolji je strijelac EP-a.

- Naravno da mi nešto znače ove nagrade, ali ono što mi je najvažnije jest da mogu ispuniti očekivanja koja se postavljaju pred mene. I od mojih suigrača, moje obitelji i nadam se i od navijača. Mislim da je mnogima teško zamisliti koliki pritisak, koliko misli i očekivanja prolazi kroz moju glavu. Ali postaje malo lakše kada imate toliku podršku i od suigrača, ali i od cijelog Boxena - kazao je za TV 2 Sport.

Rukometaši Danske osvojili Europsko prvenstvo
Rukometaši Danske osvojili Europsko prvenstvo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Simon Pytlick smatra kako je nevjerojatna činjenica da Danci sada drže sva tri najveća zlata, olimpijsko, svjetsko i europsko.

- Teško je to shvatiti, previše je ludo. A ludo je i primijetiti kako su neki igrači koji možda nisu toliko igrali na turniru samo ušli u igru i riješili zadatak.

Johan Hansen je imao puno pohvala za svoje mlađe suigrače

- To je divlja generacija. Svi igrači koji dolaze igraju besprijekorno - kazao je za DR.

- Bio je to dug mjesec. Super smo sretni i ponosni. Atmosfera je bila fantastična i sretni smo što smo navijačima mogli dati i zlatnu medalju - istaknuo je Mads Hoxer.

Nijemac Johannes Golla, koji je u finalu zabio pet golova, čestitao je suparnicima.

- Prije svega, želim čestitati Dancima. Zaslužili su osvojiti turnir. Jednostavno imaju toliko klase. Još smo mlada ekipa, ovo nam je druga medalja u godinu i pol, tako da smo ponosni na to. Ne mislim da je naša momčad još dosegla vrhunsku razinu, tako da imamo puno posla - kazao je.

Rukometaši Danske osvojili Europsko prvenstvo
Rukometaši Danske osvojili Europsko prvenstvo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi. Fabrizio kaže 'Here we go', Mlačić u Udineseu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi. Fabrizio kaže 'Here we go', Mlačić u Udineseu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026