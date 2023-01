Gidsel opleo po Duvnjaku: On to radi svjesno, nije ovo prvi puta

Hrvatska je u ključnoj utakmici Svjetskog prvenstva remizirala s Danskom 32-32, uzela je bod, ali ostala je bez većih izgleda za četvrtfinale, iako ih u nekim kombinacijama ima.

Domagoj Duvnjak tijekom dvoboja je napravio prekršaj nad Gidselom te je odmah priznao i ispričao se, ali Mathias Gidsel istu nije prihvatio. Danac je pao te se nekoliko minuta valjao i dramatizirao da bi mu kapetan 'kauboja' pružio ruku, ali on ga je odbio.

Prema snimaka ne izgleda da je riječ o pretjerano grubom prekršaju, ali Duvnjak se sportski ponio i odmah ispričao što je ponovio i za danske medije.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

- Još jednom velika isprika. To se događa u sportu. Nisam imao namjeru udariti ga u glavu - kazao je.

S druge strane, danski rukometaš mišljenje nije promijenio te je prozvao Duvnjaka.

- Nikad nisam prošao nešto ovakvo, ponekad je bilo prilično divlje. Nije prvi put da sam u takvoj situaciji s njim, on to radi svjesno, to nije rukomet, bio je to udarac šakom u glavu. Hrvatima su dopuštene neke divlje stvari - rekao je Gidsel.

