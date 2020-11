Giggs mu ukrao ženu: Brat mi je seksualni manijak! Kad god izađe, mora spavati sa ženama

Svi mi imamo slabosti, a to je njegova. Ali ne prezirem ga, nego ga žalim, rekao je Rhodri Giggs, čiji je brat Ryan prošlu nedjelju završio na policiji zbog napada na djevojku. Za sve su krive poruke

<p>Igračka karijera bila mu je blistava, a ona izvan nogometnih terena prepuna skandala i obiteljskih problema. <strong>Ryan Giggs</strong> (46) prije nekoliko dana završio je na policiji zbog napada na djevojku <strong>Kate Greville</strong>.</p><p>Britanski mediji prenijeli su kako su se zakačili oko poruka koje je Ryan slao drugim ljudima, zbog čega je Kate vjerovala kako je partner vara - s dvjema ženama. Nakon noći iza rešetaka, Giggs je pušten, ali neće voditi velšku reprezentaciju u trima utakmicama u studenom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Giggs u Zagrebu</strong></p><p>Ryanov brat <strong>Rhodri</strong> otkrio je kako poznati nogometaš razmišlja o ženama. S njegovom je suprugom Natashom Ryan potajice održavao vezu i dijelio krevet čak osam godina, dok je i sam bio oženjen za Stacey.</p><p>- Svi mi imamo slabosti. Ryanova je bila da, kad ode u izlazak, mora spavati sa ženama. On je seksualni manijak. Ali ne prezirem ga, žao mi ga je - rekao je Rhodri, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/football/13130499/ryan-giggs-sex-addict-brother-rhodri/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>- Imao je fantastičnu karijeru koju je ocrnio. Ja nemam ništa s tim, ja sam bio vjeran svojoj ženi - dodao je.</p><h2>Giggsove seks afere</h2><p>Ryan Giggs jedan je od najvećih igrača Manchester Uniteda u povijesti, ali ono što je otkriveno 2011. godine obilježilo ga je za čitav život, izdao je brata Rhodrija. Naime, on je čak osam godina bio je u vezi s bratovom ženom Natashom.</p><p>Natasha je Ryana upoznala u ožujku 2003. godine u jednom noćnom klubu u Manchesteru. Spavala je s njim dok je njegova trudna supruga Stacey bila kod kuće. Nakon dva mjeseca prohodala je s njegovim bratom Rhodrijem za kojeg se kasnije udala. Kasnije je priznala da je pobacila dijete, koje je bilo Ryanovo, tijekom osmogodišnje veze.</p><p>Cijeli otok bio je šokiran nakon što je otkrivena ta vijest jer su svi mislili da je Ryan 'dobrica'. U očima javnosti bio je obiteljski čovjek, no na kraju je ispalo drugačije. Natasha je odmah prekinula s izbornikom Walesa, a kao opravdanje za za svoje nestašluke, rekla je da je Giggs manipulirao njome i kontrolirao ju. No nije baš pomoglo i ubrzo je prekinula i s njegovim bratom.</p><p>Afera je unijela raskol u obitelj Giggs, neki su podržali Ryana, neki Rhodrija poput njihovog oca <strong>Dannyja Wilsona</strong>, legendarnog igrača ragbija. On je bio skroz pogođen s postupkom svog sina Ryana te se odlučio na ekstremnu odluku. Odrekao ga se i on za njega više ne postoji. </p><p>- Znate, on (Ryan) je uvijek sebe stavljao na prvo mjesto i bilo mu je najvažnije da je centru pažnje. Potpuno je uništio život svoga brata! Za mene je on samo bivši nogometaš i ništa više od toga. Svaki puta kad se pojavi na televiziji, mijenjam program. Ne mogu ga vidjeti. Trebao bih biti najponosniji otac na svijetu, a sramim se što mi je sin - pričao je njegov otac prije nekoliko godina.</p><p>- Čovjeka sudite po njegovim djelima, a ako je poznato da je on lažov i prevarant, kako mu itko može vjerovati? - pita se Danny Wilson.</p><p>No nije to bila jedina njegova afera. Nestašni Ryan varao je ženu i sa starletom Imogen Thomas koja je također odlučila izaći u javnost i otkriti sve. Prema engleskim medijima, pokušao je zavesti i majku od šogorice, no nije uspio. Bivši igrač Manchester Uniteda nikada se nije ispričao bratu za svoje grijehe, a za Rhodrija više ne postoji.</p><p>- Ryan je dobar nogometaš, ali je nikakav čovjek. Natasha mi je bila cijeli život, a njega sam smatrao osobom koja mi je najbliskija u životu - rekao je Rhodri. </p><p>Brat mu se nakon afere odbio ispričati, a nije pokazao ni trunka žaljenja zbog svega.</p><p>- Nije mu bilo žao. Rekao je da je bila riječ samo o seksu i ničemu drugom što je bilo lijepo od njega - rekao je Rhodri koji od tada više ne komunicira s bratom. </p><p>Nakon što je prošlo nekoliko godina od afere, supruga Stacey je pokrenula postupak za rastavu, a njegove grijehe je dobro naplatila. Olakšala ga je za čak 40 milijuna funti.</p><p>No nije to prvi put da je Ryan poželio zabranjeno voće, i to opet bratovo. Nekoliko godina prije nego što je uopće upoznao bivšu suprugu Stacey, bivši igrač Uniteda 'ukrao' je bratu djevojku i odveo ju u krevet. Kada je to saznao, brat Rhodri je skroz poludio. Uzeo je bat i krenuo je tući Ryana.</p><p>- Bio je izgubio razum. Situacija se otad primirila, no u tom je trenutku sve moglo završiti uistinu ružno i tragično - ispričao je izvor za Mirror.</p><p>Giggs je proveo u Unitedu 23 godine i odigrao 905 utakmica u kojima je zabio 158 golova i 174 puta asistirao. Osvojio je 13 Premier liga, dvije Lige prvaka, četiri FA kupa i četiri Liga kupa, a u mirovinu je otišao 2014. Što se tiče nogometne strane, veliki uzor. No isto tako ne može se baš reći i za privatni život.</p>