Giggs: Ronaldo? Pa taj čovjek može igrati sve do 40. godine!

Cristiano Ronaldo je zabio dva gola u utakmici Lige nacija protiv Švedske i tako prošao brojku od 100 golova u nacionalnom dresu. Još osam golova treba postići za rušenje rekorda Iranca Alija Daeija

<p><strong>Ryan Giggs</strong> (46) je legenda ovog sporta. Igrao je za voljeni <strong>Manchester United </strong>do 40. godine, osvojio 13 trofeja i igrao u vrhunskom klubu do kraja karijere. Legendarni Velšanin sada tvrdi da i njegov bivši suigrač Cristiano Ronaldo može ponoviti isto. </p><p>- Očito će morati biti u pravom klubu. Ja sam bio u vrhunskom klubu do svoje 40. i vidim da također može i on - tvrdi Giggs.</p><p>Trenutačno na poziciji izbornika Walesa, Ryan Giggs proveo je cijelu profesionalnu karijeru u Manchester Unitedu i postao ikona kluba. Odigrao je 963 utakmice i zabio 168 golova za klub iz Manchestera. No Ronaldo bi ga lako mogao nadmašiti u ukupnom broju utakmica.</p><p>- On pazi na sebe - pazi što jede, dovoljno se odmara, jednostavno živi nogomet, on je najveći profesionalac s kojim sam igrao - rekao je Giggs pa nastavio:</p><p>- Gledao sam ga u početku karijere i nitko nije mogao predvidjeti da će postići ovoliko golova. </p><p>Njih dvojica igrali su zajedno od 2003. do 2009. godine, a osvojili su s Unitedom tri Premier lige i jednu Ligu prvaka. Još na Old Traffordu vidjelo se da je Portugalac predani radnik.</p><p>- Uvijek je bio u teretani i u sebi je uvijek znao da može biti jako dobar. Otkad je zabio 40 golova u jednoj sezoni u dresu Uniteda od tad ne spušta nivo svoje igre.</p><p><strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) je u utakmici Lige nacija postigao dva gola protiv Švedske te tako prošao impresivnu brojku od 100 golova za reprezentaciju i još ne usporava, a kratak je samo osam golova kako bi postao igrač s najviše postignutih golova za reprezentaciju. Rekord drži Iranac <strong>Ali Daei</strong> koji se odavno umirovio i samo je pitanje utakmice kad će Cristiano oboriti još jedan u nizu rekorda. </p><p>Ponajboljeg igrača svijeta ugovor s Juventusom veže do 2022., a on sam je više puta naglasio da će igrati dok mu god to njegovo tijelo bude dopuštalo, a u kakvom mu je tijelo stanju vjerojatno bi mogao igrati do 50.</p><p>- Do prije par godina, za nogometaše je bilo uobičajeno igrati do 30 ili koju godinu više, ali sad vidimo igrače s 40 godina na travnjaku - rekao je Ronaldo još 2019. očito ne skrivajući svoje ambicije.</p><p>- U trenutku kad moje tijelo više neće moći reagirati na pravi način bit će vrijeme za odlazak. Moj uspjeh je plod konstantnog rada i truda, svaki dan pokušavam psihički i fizički ojačati. </p>