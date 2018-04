Gigi bez isprike: Ja stojim iza svake riječi koju sam izgovorio!

Legendarni talijanski golman Gianluigi Buffon ne žali zbog svojih oštrih komentara upućenih sucu, koji je u 98. minuti susreta između njegovog Juventusa i Real Madrida dosudio penal i tako uveo Madriđane u polufinale Lige prvaka.

Podsjetimo, Buffon je nasrnuo na suca Michaela Olivera nakon te kontroverzne odluke, za što je dobio crveni karton. Nakon utakmice, još uvijek pod dojmom, žustro je reagirao:

- Bila je to zasigurno sumnjiva odluka u 93. minuti. Dobar sudac ne uništava tako snove ekipe koja je dala sve na terenu tijekom 90 minuta. Oni su htjeli biti glavni akteri. Normalna osoba nakon takve utakmice ne može svirati toliko sumnjivu situaciju, osim ako na mjestu srca nema ništa, smeće - rekao je tada golman Juventusa pa dodao:

- To onda nisu ljudi, tako to rade životinje. Tako to ne rade ljudi. Ovaj sudac nema emocije, mogao sam mu reći svašta u onoj situaciji, mora shvatiti kakvu je katastrofu napravio. Real je zaslužio proći, bolji su od nas i možda će i osvojiti Ligu prvaka, ali mi smo ovaj put zaslužili produžetke. Ponosan sam kako smo predstavili talijanski nogomet, mi smo heroji. Odigrali smo epsku utakmicu.

Del Piero “I respect all opinions of what I have read over the last few days. But those who insinuated, by only reporting part of what I said, that I am going against Gigi, in bad faith or even happy that Juve were eliminated, is hurting me. Such people arent worthy of attention" pic.twitter.com/sATrAPZ4A1