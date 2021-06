Hrvatski gimnastičari Aurel Benović (20) na parteru, Filip Ude (35) na konju s hvataljkama te Tijana Korent (32) na preskoku u subotu će se boriti za medalje na Svjetskom kupu u Osijeku.

Prvog kvalifikacijskog dana u dvorani Gradski vrt ovih troje hrvatskih reprezentativaca odradili su odlične vježbe na svojim spravama i na sjajan način otvorili natjecanje u Osijeku.

Aurel Benović, prošlogodišnji viceprvak Europe na parteru danas je oduševio u svom gradu i najavio reprizu tog Prvenstva, ali i Svjetskog kupa u Varni od prije 10 dana. Naime, na oba natjecanja imao je dvoboje s velikom izraelskom zvijezdom Artemom Dolgopyatom koji ga je pobijedio na EP-u, a Aurel mu uzvratio u Varni. Danas je Artem osvojio kvalifikacije (15.400), a Aurel izborio finale s 2. mjestom (14.750).

- Zadovoljan sam. Išao sam start 6.3 kao na nedavnom SK-u u Varni u kvalifikacijama, nešto lakšu varijantu vježbe. Odradio sam fantastično, to je postala konstanta. Vježbu koju odrađujem standardno i na treninzima i na natjecanjima. Bilo je sitnih greškica, ali treba podsjetiti da sam prije dvije godine tek ušao u seniorsku konkurenciju tako da sam jako brzo došao na razinu za natjecanje. U dogovoru s trenerom Mađarevićem u finalu ću vjerojatno ići s jačim startom, 6.5. U finalu želim odraditi što kvalitetniju vježbu i ponoviti Varnu. Ponovno osvojiti prvo mjesto i ponovno pobijediti Dolgopyata. Drago mi je što je ponovno došao u moj grad. Nisam ga očekivao s obzirom na to da se bliže Olimpijske igre. Ove godine nastupit ću i na preskoku u Osijeku. Radio sam ga prije sedam godina kada sam još trenirao višeboj. Sada sam ga ponovno počeo, ali još nije došlo do neke razine kao na parteru, no već sada radim vrlo solidne preskoke s kojima mogu konkurirati za finala svjetskih kupova. Nisam siguran još hoće li biti dovoljno za medalje, ali za finala sigurno da. Žao mi je što u finalima neće biti gledatelja u Osijeku ove godine, ali se nadam da će sljedeće godine situacija biti bolja i da će ponovno biti puna dvorana - rekao je Benović.

Drugo mjesto kvalifikacija ostvarila je i Tijana Korent s ocjenom 13.375. Bolja je bila samo Latvijka Elina Vihrova (13.450).

- Zadovoljna sam nastupom u kvalifikacijama. Ušla sam u finale kao druga. Potpisala bih to i za finale. Moram priznati da mi drugo mjesto stvara pritisak za subotu, ali vjerujem da će i finale proći u najboljem redu, da ću odskakati svoje najbolje skokove. Ima još mjesta za napredak. Imam još jedan jači skok, ali vidjet ću kako ću se osjećati s obzirom na lakšu ozljedu leđa. Doista bi bilo lijepo osvojiti ovdje medalju. Bilo bi to prvi put nakon dosta vremena, lijepo je uvijek skakati u Osijeku, lijepo bi bilo završiti ovaj dio sezone s medaljom. Nažalost, ne mogu prognozirati kako će biti u subotu. Kvalitativno je dobra konkurencija, ali su danas cure skakale lakše skokove. Još cure hvataju forme, Mađarica je treći vikend na natjecanju pa je danas odlučila malo sa slabijim skokovima ići, ali znam da ona ima puno teže skokove. U subotu u finalu očekujem puno veće ocjene.

Filip Ude kvalifikacije je završio na 4. mjestu s ocjenom 14.500. Najbolji u kvalifikacijama bio je Albanac Matvei Petrov (15.250).

- S obzirom na sve, super sam zadovoljan. Išao sam danas lakšu vježbu, 5.6, iako, trebao sam 6.1, ali vučem ozljedu ramena i nisam još uspio nadtrenirati. Hvala Bogu, imam čistu vježbu pa si mogu dozvoliti malo slabije startove. U finalu ću vjerojatno ići težu vježbu, moramo dogovoriti s trenerom i složiti drugu vježbu. Nisam se zamarao konkurencijom, znao sam prije gledati, pa sam počeo kombinirati, pa ispadne suprotno. Kao ove godine na Europskom prvenstvu. Od nas sedam, osam je pogriješilo tako da ništa ne treba unaprijed planirati.

Na istoj spravi Jakov Vlahek bio je 24. sa 13.000.

- Ocjenom nisam zadovoljan jer se potkralo par pogrešaka tijekom vježbe. Zadovoljan sam što je vježba odrađena od početka do kraja. Dogodila mi se pogreška na kraju, napravio sam lakši saskok tako da nije na kraju ispala početna ocjena koju sam planirao napraviti, ali za prvi put u Osijeku nije loš i jedva čekam vratiti se. Ovo što se ove godine okupilo u Osijeku je mini Svjetsko prvenstvo. Osijek inače svi hvale, da je odlično organizirano, super su sprave. Ja sam oduševljen. Pet godina pokušavam, tu su Ude i Seligman i kada jedan od njih dvojice odustane, onda je uvijek drugi dečko bio ispred mene. Inače, kao gledatelj bio sam na prvom Svjetskom kupu. Jedan prijatelj je imao baku u Osijeku pa smo došli na natjecanje. Još sam bio kadet i poželio jednoga dana nastupiti u Osijeku. I evo, napokon mi se ispunio dječački san.

Naš drugi predstavnik na parteru, Filip Boroša, na svojoj premijeri u Osijeku bio je 28. sa 13.300.

- Jako sam sretan jer sam prvi put nastupio na domaćem terenu. Opravdao sam dolazak ovdje, napravio sam vježbu 5.3, a bio je plan start 5.5. zeznuo sam jedan skok. Ali dobro. Stao sam sve na noge, zadovoljan sam, sljedeće godine ću pojačati vježbu i ja se nadam finalu. Aurel je bio super. Bez riječi sam ostao. Vidio sam vježbu, svaka čast dečku i samo tako dalje“.

Christina Zwicker zbog pada na puštanju na dvovisinskim ručama završila je kao 13. sa 11.600 bodova.

- Krenula sam u vježbu jako dobro, ali element prije saskoka na žalost sam pogriješila, pala sam sa sprave i to je rezultiralo 13. mjestom. Teži dio, novi dio vježbe, s dva nova elementa, s time sam zadovoljna, a ovo poslije je stvar uvježbavanja, odrađivanja na natjecanjima. Sutra me čeka greda, dat ću sve od sebe. Nadam se da će biti kako želim i kako sam odrađivala na treninzima.