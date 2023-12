Giovanni Cernogoraz sportaš godine, Lena Stojković i Barbara Matić podijelile su nagradu...

Jubilarni 30. put Hrvatski olimpijski odbor (HOO) priredio je završnu godišnju svečanost, Veliki dan hrvatskog sporta, s dodjelom nagrada najuspješnijim sportašicama, sportašima i trenerima u godini na izmaku te zaslužnim sportskim dužnosnicima za životno djelo. Među 14 ovogodišnjih kategorija je i tradicionalna Nagrada za fair play te nekoliko posebnih priznanja HOO-a.

Nastavljajući inovativni trend, premijerno uveden prošle godine, pozornicom Kristalne dvorane hotela The Westin Zagreb prodefilirali su i najbolji sportaš i sportašica iz neolimpijskih sportova/disciplina, a ženska reprezentacija iz neolimpijskog sporta karatea praktično je ekipa godine u obje kategorije.

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša ove godine je odlučio da na svečanosti govore samo laureati pa je izostao i njegov pozdravni govor iz pozicije domaćina.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

HOO-ova kategorija sportašice godine ni ove godine nije imala jednu laureatkinju. One najuspješnije dolaze iz borilačkih sportova, a to su svjetska prvakinja u taekwondou (do 46 kg) Lena Stojković i vlasnica svjetske i europske bronce (do 70 kg) judašica Barbara Matić.

Foto: TK Marjan

Za razliku od prošle godine, laureat u pojedinačnoj muškoj konkurenciji je samo jedan. Godinu je rezultatski obilježio svjetski i europski prvak u gađanju letećih meta (trap) Giovanni Cernogoraz.

Naslov najuspješnije muške sportske ekipe drugu godinu zaredom ponijela je hrvatska nogometna reprezentacija (2. mjesto u Ligi nacija) koja je obranila i prošlogodišnji epitet najvećeg sportskog promicatelja Hrvatske u svijetu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najuspješnija ženska ekipa dolazi iz karatea. Sjajni kvintet HKS-a osvojio je europsko srebro i svjetsku broncu, nastavivši kontinuitet uspona na pobjednička postolja iz prethodnih godina.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U konkurenciji najuspješnijih sportskih parova, štafeta i posada laureati su "pretplatnici" na ovu HOO-ovu nagradu, europski prvaci i svjetski doprvaci, članovi bratskog veslačkog dvojca na pariće Martin i Valent Sinković. Poput nogometaša, i Sinkovići su dvostruki laureati u ovogodišnjem izboru HOO-a. Uručeno im je i posebno priznanje za promociju sporta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

U novoutemeljenoj kategoriji za izuzetne rezultate u neolimpijskim sportovima i neolimpijskim disciplinama nagrade su dobili svjetski i europski prvak u obaranju ruke Rino Mašić (do 110 kg) i kickboksačica Lucija Bilobrk, svjetska prvakinja u K1 iznad 70 kg.

Unatoč bogatstvu vrhunskih sportskih rezultata u godini na izmaku, naslov najuspješnijeg trenera ponio je samo jedan laureat: Valter Cernogoraz. U konkurenciji je imao fantastične trenerske veličine: Nikolu Bralića, Zlatka Dalića, Jozu Jakelića, Lucijana Krcu, Veljka Lauru, Vladimira Preradovića…

Dobitnik nagrade za fair play ni jednog trenutka nije bio dvojben: atletičar Dino Bošnjak je nesvakidašnjim činom pomoći kolabiranom slovenskom kolegi Vidu Botolinu tijekom utrke na 5000 metara na Europskim igrama u Poljskoj osvojio sportsku javnost i izvan granica dviju država. Uz HOO-ovu nagradu, dobio je i priznanje Europskog fair play pokreta "Spirit of fair play" koje je također ovom prigodom uručeno, ali, nažalost, ne Bošnjaku nego njegovu izaslaniku.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Sportaši su poznati po sudjelovanju u humanitarnim akcijama svih vrsta, a jedan od njih je vlastitom zakladom za pomoć djeci napravio i iskorak više. Posebno HOO-ovo priznanje za humanitarni rad uručeno je tenisaču Marinu Čiliću. Nastavno na to priznanje, predsjedniku Zaklade hrvatskih sportaša Dubravku Šimencu ček s iznosom od 15.300 eura uručio je predstavnik Rotary kluba Zagreb - Medvedgrad Damir Markučič. Na inicijativu legendarnog olimpijca Zorana Primorca, „rotaryjevci“ su s HOO-om i drugim partnerima pokrenuli humanitarnu jedriličarsku regatu (u sklopu legendarne Mrduje), s koje se sav prihod, drugu godinu zaredom, uplaćuje Zakladi hrvatskih sportaša.

Posebno HOO-ovo priznanje za izdavački projekt godine, knjigu "Hrvatski sportski dužnosnici", dobio je splitski publicist i kroničar sporta Jurica Gizdić.

Nagradu Matija Ljubek, koju HOO dodjeljuje sportskim zaslužnicima za životno djelo, ove godine su dobili: Jurica Carić (bridž), Tomislav Čuljak (judo), Zlatko Žagmešter (rukomet), Ivica Lazić (paraolimpizam), Morana Paliković Gruden (klizanje) te posthumno preporoditelj hrvatske odbojke Ante Baković.

Svečanosti HOO-a nazočio je i hrvatski premijer Andrej Plenković, resorna ministrica Nikolina Brnjac, ministar obrane Ivan Anušić, članica MOO-a Kolinda Grabar Kitarović te brojni drugi uglednici.

Najuspješnija sportašica

Barbara Matić - judo

Lena Stojković - taekwondo

Najuspješniji sportaš

Giovanni Cernogoraz - streljaštvo

Najuspješnija ekipa

Hrvatska karate reprezentacija (Sadea Bećirović, Lucija Lesjak, Lea Vukoja, Nikolina Golomboš i Mia Greta Zorko)

Najuspješnija momčad

Hrvatska nogometna reprezentacija (Borna Barišić, Dion Drena Beljo, Marcelo Brozović, Martin Erlić, Luka Ivanušec, Ivica Ivušić, Josip Juranović, Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Nediljko Labrović, Dominik Livaković, Lovro Majer, Luka Modrić, Petar Musa, Mario Pašalić, Ivan Perišić, Bruno Petković, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Domagoj Vida, Nikola Vlašić)

Najuspješniji sportski par, štafeta ili posada

Valent Sinković i Martin Sinković - veslanje

Najuspješniji hrvatski trener

Valter Cernogoraz - streljaštvo

Najuspješnija sportašica u neolimpijskim sportovima

Lucija Bilobrk - kickboxing

Najuspješniji sportaš u neolimpijskim sportovima

Rino Mašić - obaranje ruke

Nagrada HOO-a za fair play

Dino Bošnjak - atletika

Nagrada HOO-a za najboljeg sportskog promicatelja Hrvatske u svijetu

Hrvatska nogometna reprezentacija

Posebna nagrada HOO-a za promicanje sporta

Valent Sinković i Martin Sinković - veslanje

Posebno priznanje HOO-a za izdavački projekt "Hrvatski sportski dužnosnici"

Jurica Gizdić

Posebno priznanje HOO-a za humanitarni rad

Marin Čilić

Nagrada HOO-a "Matija Ljubek"

Jurica Carić (bridž)

Tomislav Čuljak (judo)

Zlatko Žagmešter (rukomet)

Ivica Lazić (paraolimpizam)

Morana Paliković Gruden (klizanje)

Ante Baković - posthumno (odbojka)