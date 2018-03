Glasgow Rangersi su raskinuli ugovor s Nikom Kranjčarom!

Dogovorili smo se da je najbolje raskinuti ugovor. Bila mi je čast igrati na Ibroxu i biti dio ovog velikog kluba i njegovih sjajnih navijača, rekao je Niko Kranjčar (33), koji je u Glasgow Rangerse stigao na ljeto 2016. iz New York Cosmosa.

#RangersFC can today confirm Niko Kranjcar’s contract has been terminated by mutual agreement.



