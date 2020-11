Glavna borba večeri i meč za naslov: Gdje gledati četvoricu Hrvata na spektaklu u KSW-u

U glavnoj borbi večeri Roberto Soldić (17-3) će debitirati u srednjoj kategoriji protiv legendarnog Michala Materle (36, 29-7) koji je čak 11 godina stariji od hrvatskog borca...

<p>Zafalio vam je MMA i borbe hrvatskih boraca? Ova subota je kao stvorena za vas. Čak četvorica Hrvata će se danas boriti u najjačoj europskoj MMA organizaciji, a jedan od njih ide u boj na titulu. </p><p><strong>KSW 56</strong> u Varšavi nam donosi pregršt zanimljivih borbi, a cijelu priredbu možemo slobodno nazvati Hrvatska protiv Poljske jer će se četiri Hrvata boriti protiv četiri Poljaka.</p><p> U glavnoj borbi večeri<strong> Roberto Soldić </strong>(17-3) će debitirati u srednjoj kategoriji protiv legendarnog Michala Materle (36, 29-7) koji je čak 11 godina stariji od hrvatskog borca. </p><p>Soldić (25) već neko vrijeme dominira u svojoj velter kategoriji, no odlučio se na novi izazov. KSW je isto tako publici htio dati nešto drugačije, jedan novi spektakl u kojem će svi uživati. Hrvatski borac je posljednju borbu imao u rujnu prošle godine kada je pobijedio Pietrzaka, a vlasnik pojasa u velter kategoriji je još od listopada 2018. godine kada ga je vratio od Dricusa Du Plessisa.</p><p>Dok je Soldić već sad najveća zvijezda KSW-a, priliku da to postane dobit će<strong> Ivan Erslan </strong>(28). I to protiv jednog od najboljih. Hrvat će se za titulu u poluteškoj kategoriji boriti protiv Poljaka Tomasza Narkuna u (30) u sunaslovnoj borbi večeri. Erslan (9-0) je u KSW-u debitirao prije godinu dana u Zagrebu kada je oduševio sve pobjedom nad Darwinom Rodriguezom i to nakon samo minute i pol borbe, a već sad su mu iz organizacije dali priliku za borbu za pojas.</p><p>Narkun (17-3) je već pet godina vladar poluteške kategorije, pobjeđivao je i hrvatskog MMA veterana Gorana Reljića, a vidjet ćemo može li mu se ovaj put suprotstaviti drugi hrvatski borac. </p><p>Nakon dva poraza, priliku za novi uzlet tražit će <strong>Filip Pejić</strong> (28) u kategoriji do 68,5 kilograma, koji je meč prihvatio prije samo deset dana. On će se boriti protiv Poljaka Sebastiana Rajewskog (28, 9-5) koji je u seriji od četiri pobjede zaredom i sigurno je da će Hrvat imati užasno težak zadatak. Od toga je samo jedna borba bila u KSW-u, ona protiv Armena Stepanyana koju je dobio odlukom sudaca.</p><p>S druge strane, Nitro (14-4) je u posljednje dvije borbe gubio od Torresa i Szymanskog te će večeras tražiti priliku za novi uzlet. </p><p>No to nije sve. Četvrti borac koji će predstavljati Hrvatsku na večerašnjem KSW-u je Argentinac <strong>Francisco Barrio</strong> (31, 7-1), još jedan član zagrebačkog ATT-a, uz Pejića i Erslana. Croata već godinama živi u Lijepoj našoj, a u posljednjoj borbi pobijedio je u FNC-u Aleksandra Jankovića što mu je bio prvi meč u slobodnoj borbi nakon pet godina. Sada će probati napakostiti Poljaku Mateuszu Legierskom (24) koji nakon šest borbi i dalje ne zna za poraz.</p><p>Gdje gledati ovaj spektakl? Prijenos je na RTL-u 2 gdje od 22.30 možete pratiti sunaslovnu borbu i glavnu borbu večeri. Ostale borbe hrvatskih boraca možete pogledati u snimci.</p>