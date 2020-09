Glavobolje za Lina: Stepančić operirao gležanj, upitan za SP!

<p>Početak sezone najgore je razdoblje za svakog rukometaša. Pripreme i hrpa treninga je iza vas, a čekaju vas utakmice svakih nekoliko dana. No ova godina je specifična sama po sebi jer se rukomet prestao igrati još u ožujku, a igrači su bez natjecateljskih utakmica već pola godine.</p><p><strong>Svjetsko prvenstvo u Egiptu </strong>je za četiri mjeseca i nešto najgore za svakog igrača bi bilo da se ozlijedi jer je vremena za oporavak malo. Nažalost, to se dogodilo našem najboljem desnom vanjskom<strong> Luki Stepančiću</strong> (29) koji igra za mađarski Pick Szeged. Već duže vrijeme mučila ga je bol u desnom gležnju, taj slučaj bio je i na Euru, no stisnuo je zube i odigrao turnir do kraja. Međutim, bolovi su očito ovaj put bili prejaki.</p><p>Tijekom korona pauze u lipnju ove godine imao je preglede, pa i magnetsku rezonancu, tijekom kojih se nije vidjela nikakva ozljeda. Ali kako bol nije prestajala, Luka Stepančić je u Mađarskoj početkom tjedna napravio nove pretrage koje su otkrile da mora na operaciju. Šivanje ligamenata desne noge uspješno je obavljeno tijekom prošlog dana i Luku Stepančića sada čeka oporavak. Liječnici procjenjuju da će on trajati oko tri mjeseca, a to znači gotovo do pred sam početak priprema za Svjetsko prvenstvo u Egiptu koje počinje 13. siječnja 2021. godine, potvrdili su iz HRS-a</p><p>Ako bude sve išlo prema planu, Stepančić bi se na knap mogao pripremiti za Euro, ali njegov nastup je zasad ipak upitan.</p><p>Luka je već godinama ključna figura naše reprezentacije i bez njega su 'kauboji' nezamislivi. Na Euru u Austriji, Švedskoj i Norveškoj nam je bio jedini desni vanjski pa su ga morali rasterećivati dešnjaci.</p><p>Pravu zamjenu za njega nemamo, ali tu se nameće Luka Šebetić koji igra u Tremblay-en-Franceu i koji je bio siguran putnik za Euro, ali otpao je zbog ozljede ramena. Sličnu priču ima i mladi Ivan Martinović koji se ozlijedio nekoliko dana prije odlaska u Austriju pa je izbornik Lino Červar morao riskirati i ostaviti reprezentaciju na samo jednom desnom vanjskom. </p><p>Martinović je talentirani ljevak Hannovera i mladu reprezentaciju je prije godinu dana doveo do europskog srebra, no tek su mu 22 godine i fali mu iskustva u reprezentaciji. Šebetić (26) je pak odigrao nekoliko natjecanja za Hrvatsku i imao nekoliko sjajnih partija, ali, ako dođe do toga, Stepančićevu rolu u napadu i obrani će biti jako teško zamijeniti.</p><p>Za Lina Červara i reprezentaciju sada slijede tri neizvjesna mjeseca nakon kojih će vidjeti hoće li moći računati na Luku ili ne...</p>