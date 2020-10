Glavu gore, bijeli: Večeras ste tužni, ali igrali ste svojoj Rijeci na ponos! Vi ste sjajna mladost

Bili su desetkovani, najmlađa su momčad EL-a, igrali su protiv 20 puta skuplje momčadi i - pokazali da i s takvima mogu u nogometni boj. Ovo je poraz koji peče, ali: ima i razloga za ponos

<p>Hrabra, pametna, fajterska, sjajna Rijeka na kraju je u trećoj minuti sudačke nadoknade pala kod kuće sa 20 puta skupljim liderom La Lige. Ono što nisu uspjeli Real Madrid i Real Betis nekako je, na jedvite jade, na žalost uspio Real Sociedad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bit će još ovakvih slavlja</strong></p><p>Bijeli su zadnji put pobijedili Španjolce prije 36 godina kada je na Kantridi srušen madridski Real. A mogao je s Kvarnera poražen otići i baskijski Real, baš zato ovaj poraz utoliko više peče.</p><p><strong>Franko Andrijašević</strong> i <strong>Stjepan Lončar</strong> imali su tri stopostotne prigode za 1-0. Franko se ozlijedio još u prvom dijelu pa morao izaći nakon 15-ak minuta nastavka. U 75' je na travnjak od umora legao <strong>Sandro Kulenović</strong>. Dva najjača aduta izbačena su iz stroja.</p><p><strong>Simon Rožman</strong> opet je izvukao maksimum iz najmlađe momčadi u elitnim europskim natjecanjima. Njegova je Rijeka zaigrala u već dobro poznatih 3-5-1-1 sa Frankom iza Kulenovića, <strong>Tomečakom</strong> i <strong>Štefuljem</strong> na bokovima. I igrala - pametno i hrabro.</p><p>Teoretski, gledajući imena i financijsku moć, Baski su već na poluvrijeme trebali otići sa jedno 3-0, a zapravo su otišli sretni što ne gube jedan-dva razlike!</p><p>Tomečak je u džep stavio strašnog <strong>Oyarzabala</strong>, Lončar igrao kao 'box to box' europske klase, nije se napucavalo loptu nego igralo nogomet protiv tiki-take, protiv <strong>Davida Silve</strong> i ostalih majstora iz San Sebastiana.</p><p>Gosti su pleli svoju mrežu na polovici bijelih, a Rijeka prijetila iz kontri pa time razotkrila srž priče: Sociedad ima strašan potencijal u napadu, ali i defenzivu kojoj Andrijašević, Kulenović i Lončar mogu napraviti (i radili su) nered.</p><p>Znalo se da su Baski najopasniji u finišu prvog dijela i zadnjih 15-ak minuta utakmice. Tako je, na žalost, i bilo. Kad je energija pala, s tribina je krenula još jača podrška da se izdrži i dođe do (zasluženog!) boda, ali Real Sociedad počeo je kombinirati i po kaznenom prostoru Riječana koji su negdje od 75' bili - na konopcima.</p><p>Poljak <strong>Frankowski</strong> dao je gostima šest minuta sudačke nadoknade, a oni su sve uzeli u 93'. Jedna od brzih kombinacija koju je začeo nogometni genij David Silva, s lijeve strane 'na penal' ubacio <strong>Mikel Merino</strong>, a u trku s desetak metara Nevistiću kroz noge loptu provukao <strong>Jon Bautista</strong> (25) koji je u igru ušao tek u 85', umjesto Oyarzabala.</p><p>Rijeka može biti ponosna na ono što je pokazala protiv totalnih favorita sa sjevera Španjolske. I to: pokazala bez - <strong>Prskala, Arsenića, Galovića, Halilovića, Murića</strong> i <strong>Ristovskog</strong>!</p><p>Sjajna utakmica riječke mladosti koju će jako dugo peći ovaj poraz, ali Rijeka nije klub koji od poraza radi drame nego ih koristi da iz njih izvuče pouke.</p><p>Glavu gore, Bijeli. Bili ste desetkovani, najmlađa ste momčad EL-a, igrali ste protiv 20 puta skuplje momčadi i - pokazali da i s takvima možete u nogometni boj!</p><p>Ovo je jedna od onih situacija u kojoj i nakon poraza slijede: čestitke. I Simonu Rožmanu i svim bijelima. Bravo, fajteri. Večeras ste tužni, ali imate razloga i biti ponosni.</p>