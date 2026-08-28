ŽDRIJEB EUROPSKE I KONFERENCIJSKE LIGE U Grimaldi Forumu u Monaku od 13 sati održava se ždrijeb Europske i Konferencijske lige. Dinamo saznaje protivnike u Europskoj, a Hajduk u Konferencijskoj ligi
GLEDAJ UŽIVO Dinamo i Hajduk čekaju protivnike. Simulirali smo ždrijeb, evo koga su dobili
Gotove su kvalifikacije i trećega po jakosti Uefinoga klupskog natjecanja, Konferencijske lige, koja se također igra po švicarskom modelu, svi su klubovi na jedinstvenoj ljestvici, ima ih 36, ali za razliku od Lige prvaka i Europske lige ne igraju osam, nego šest kola. Tako ligaški dio kreće sredinom listopada i završava prije Božića. Prvi je put ovo natjecanje izborio i Hajduk dramatičnom pobjedom nad Rakowom 3-2. U ždrijeb ulazi kao peti od šest skupina nositelja.
Uefa cjelokupni program ždrijebova za klupske održava u Grimaldi Forumu u Monaku, a ceremonija ždrijeba održat će se skupa s onim za Europsku ligu, u petak, 28. kolovoza od 13 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1 i službenoj stranici Uefe.
Za razliku od nekih prošlih vremena, više nema klasičnih skupina, parove ovog natjecanja odlučit će ždrijeb putem superračunala dodirom gumba za svaki klub. Svaki klub igra po jednu utakmicu protiv kluba iz svake od šest jakosnih skupina, uključujući i onu u kojoj se nalazi, po tri kod kuće i u gostima. O domaćinstvima utakmica odlučuje Uefin softver. Točan raspored i satnicu svih utakmica Uefa će objaviti do subote.
Kao i u Ligi prvaka i Europskoj ligi, najbolja 24 kluba nastavljaju natjecanje u nokaut-fazi, pri čemu najboljih osam ide izravno u osminu finala, a preostalih 16 razigravaju za to mjesto u šesnaestini finala. Klubovi od 25. do 36. mjesta završavaju natjecanje. Prvi put predstavnika u ligaškoj fazi europskog kupa ima i Andora, klub Inter d'Escaldes.
Nositelji su: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco i Kopenhagen. Hajduk se nalazi u 5. jakosnoj skupini s Rigom, Jablonecom, Nordsjaellandom, Aarhusom i Inter d'Escaldes.
Dinamo će drugu sezonu zaredom igrati u Europskoj ligi. Lani je to izborio već završetkom sezone Rijekinim osvajanjem Kupa i dobrim koeficijentom na temelju redistribucije mjesta u eurokupovima, a ove je sezone u natjecanje upao porazom u play-offu za ulazak u Ligu prvaka od norveškog Vikinga ukupnim rezultatom 5-3, odnosno porazom 3-1 u uzvratu u Stavangeru.
Uefa je objedinila ceremonije za ždrijeb Europske i Konferencijske lige, a održat će se u petak od 13 sati u Grimaldi Forumu u Monaku uz prijenos na kanalu Arenasport 1.
Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.
Nastavak natjecanja izborit će 24 od 36 klubova, pri čemu prvih osam ide izravno u osminu finala, klubovi od 9. do 24. će razigravati za ta mjesta. Kroz play-off Lige prvaka, uz Dinamo, natjecanje su izborili Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, Celtic, Levski Sofija i Lyon, kao i Celje.
Nositelji su: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad i Marseille. Dinamo se nalazi u 2. jakosnoj skupini zajedno s Ferencvarosem, Viktorijom Plzen, Union Saint Gilloiseom, Salzburgom, Celticom, Sparta Pragom, Rennesom i Anderlechtom.