GLEDAJ UŽIVO Dinamo i Hajduk čekaju protivnike. Simulirali smo ždrijeb, evo koga su dobili

ŽDRIJEB KONFERENCIJSKE LIGE

Gotove su kvalifikacije i trećega po jakosti Uefinoga klupskog natjecanja, Konferencijske lige, koja se također igra po švicarskom modelu, svi su klubovi na jedinstvenoj ljestvici, ima ih 36, ali za razliku od Lige prvaka i Europske lige ne igraju osam, nego šest kola. Tako ligaški dio kreće sredinom listopada i završava prije Božića. Prvi je put ovo natjecanje izborio i Hajduk dramatičnom pobjedom nad Rakowom 3-2. U ždrijeb ulazi kao peti od šest skupina nositelja.

Uefa cjelokupni program ždrijebova za klupske održava u Grimaldi Forumu u Monaku, a ceremonija ždrijeba održat će se skupa s onim za Europsku ligu, u petak, 28. kolovoza od 13 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1 i službenoj stranici Uefe.

Za razliku od nekih prošlih vremena, više nema klasičnih skupina, parove ovog natjecanja odlučit će ždrijeb putem superračunala dodirom gumba za svaki klub. Svaki klub igra po jednu utakmicu protiv kluba iz svake od šest jakosnih skupina, uključujući i onu u kojoj se nalazi, po tri kod kuće i u gostima. O domaćinstvima utakmica odlučuje Uefin softver. Točan raspored i satnicu svih utakmica Uefa će objaviti do subote.

Kao i u Ligi prvaka i Europskoj ligi, najbolja 24 kluba nastavljaju natjecanje u nokaut-fazi, pri čemu najboljih osam ide izravno u osminu finala, a preostalih 16 razigravaju za to mjesto u šesnaestini finala. Klubovi od 25. do 36. mjesta završavaju natjecanje. Prvi put predstavnika u ligaškoj fazi europskog kupa ima i Andora, klub Inter d'Escaldes.

Nositelji su: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco i Kopenhagen. Hajduk se nalazi u 5. jakosnoj skupini s Rigom, Jablonecom, Nordsjaellandom, Aarhusom i Inter d'Escaldes.