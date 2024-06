Gvardiol: Zašto ne bih zabio koji gol na Euru! Sosa: Španjolci su među naša tri najveća rivala

Europsko prvenstvo u Njemačkoj samo što nije krenulo. U petak (21 sat) domaćin turnira će odigrati prvu utakmicu protiv Škotske, a u subotu (18 sati) hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju prvu utakmicu protiv trostrukih europskih prvaka Španjolaca. Izabranici Zlatka Dalića u četvrtak će odraditi posljednji trening u Neuruppinu prije polaska u petak u Berlin.

U glavnom gradu Njemačke "vatreni" će odraditi zadnji trening prije ogleda sa Španjolcima, a Joško Gvardiol i Borna Sosa obratili su se javnosti uoči treninga reprezentacije u Neuruppinu.

Dosta je bilo govora posljednjih tjedana o vašoj poziciji, igrat ćete lijevog beka. Hoćete igrati u sličnoj ulozi kao u Man. Cityju, koja je razlika?

Gvardiol - Pozicija je lijevi bek, ha, ha. Razlika je što u klubu igramo ofenzivnije, nekako Guardiola traži da krila ulaze u međuprostore, pa smo mi bekovi zamjenska krila, a tu igramo standardno s krilima široko. Ili mi bekovi moramo ići u sredinu. To je to, više-manje.

Izbornik je rekao da vas seli na lijevog beka i zbog Laminea Yamala koji je jučer poručio kako jedva čeka duel s vama?

Gvardiol - Rekao sam, već sam napunio 22 godine, više nisam mlad igrač. Drago mi je vidjeti sve mlađe igrače na velikoj sceni, on je jedan od njih. Mlad je, već na velikoj sceni, jako talentiran, ako sve bude kako treba jednog dana će biti u borbi za najboljeg. Veselim se susretu, jak je na lopti, tehnika mu je jača strana, trebamo sve igrače dobro analizirati i napraviti naš posao najbolje moguće. Svaka utakmica je dvoboj protiv novih igrača, na Euru su sve kvalitetni pojedinci. Dogodilo se da prvu utakmicu igramo protiv Španjolske, puno igrača ima kvalitetu. Yamal će biti na mojoj strani, uvjeren sam da mi to neće biti lagan izazov, ali u takvim situacijama je najbolje duplirati igrača, brže se pomicati, imamo još dva dana za pripremu taktike, pa ćemo vidjeti.

Pitanje o Daniju Olmu, vašem suigraču još iz druge momčadi Dinama. Po čemu pamtite to vrijeme s njim provedeno s njim? Jeste li još u kontaktu?

Sosa - Imali smo dosta sličan put, igrali smo dugo skupa u drugoj momčadi Dinama, pa se prebacili zajedno u prvu momčad. I završili skupa u Bundesligi. Pričamo tu i tamo, on jedva čeka utakmicu s nama, to mu je od velikog značenja. Smatram da je jako velik igrač, odličan igrač, nadam se da će imati jako lijepu karijeru, samo neka nastavi ovako.

Kakvo je vaše mišljenje o Luisu de la Fuenteu?

Gvardiol - O kome? Aha. Inače dajem mišljenja za igrače, ne toliko o trenerima. Ne znam što da kažem. Zna posao koji radi, napravit će sve da zaustavi naš vezni red.

Vaša karijera se brzo razvija, kako se nosite sa svime time? S koliko bi golova bili zadovoljni na Euru?

Gvardiol - Vjerujem da se dobro nosim sa svime što mi se događa, u par godina sam prošao puno toga, još nisam ni svjestan što sam sve postigao, do kojeg sam nivoa došao. Nešto će ući u glavu do kraja karijere. Golovi? Rekao bih da bi volio biti fokusiran na defenzivu, da to svi odradimo kako treba, a ako se nađem u prilici zašto ne zabiti i koji gol.

Danas prije 18 godina bilo je otvaranje Svjetskog prvenstva Hrvatske protiv Berlina. Jeste li gledali ono intoniranje himne na toj utakmici, a nešto slično se očekuje i ove subote...

Sosa - Mislim da smo vidjeli, pošto se sad u zadnje vrijeme to dosta emitiralo po medijima. Znam osobno od priča prije kako svi pričaju o nevjerojatnoj atmosferi, kako će sad biti još bolja. To nam je dodatna motivacija kao u Ligi nacija kad je bilo onakva atmosfera u Rotterdamu. To nam je pozitivni pritisak, u teškim trenucima će nam to dati dodatna krila.

Malo o Španjolskoj, odakle prijeti najveća opasnost, ovo je četvrti put da se uzastopno susrećemo na Europskim prvenstvima?

Sosa - Oni gaje sličan nogometan stil kao i mi, bitan im je posjed lopte, tako kontrolirati utakmicu, najveća borba će biti oko posjeda u sredini, a onda se sve razvija preko krila. Ovog puta imaju nešto brža i opasnija krila nego u Ligi nacija. Kvalitativno se možemo nositi s njima bez problema, bit će napeta utakmica, kao sve do sada protiv njih. Odlučivat će mali detalji, možda tko će dulje kontrolirati posjed.

Subota, prognoza za Berlin je kiša. I neće biti previše vruće pa neće trebati puno vode kao što je bilo u Kopenhagenu, kad ste pili vodu tijekom utakmice. Sjetite li se toga i što vam je Dalić tada rekao?

Gvardiol - Drago mi je da će biti kiše, uljepšali ste mi dan. Svi znate što se tada dogodilo. Izgubili smo utakmicu na glup način, otežali si posao, to je sad iza mene.

Jeste li s Lukom Modrićem razgovarali o drugim španjolskim igračima?

Gvardiol - Nisam ništa s nikim pričao o nikome, svi su opasni, sve ih treba ozbiljno shvatiti i to je to.

Gdje biste stavili Španjolsku na listu rivalstva, više nema velikih reprezentacija koje još niste pobijedili.

Sosa - Vjerojatno jest najveći, sigurno u top 3 rivala, protiv njih često igramo. Pretpostavljam da bi oni trebali biti tu na vrhu, pošto su i povijesno puno toga napravili, imali puno uspjeha, pogotovo 2008., 2010. i 2012., tad su bili na najvišoj razini. I samim time spada u među tri naših najvećih rivala.

