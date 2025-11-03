GLEDAJ UŽIVO Hrvatska U17 - Senegal: 'Mini-vatreni' u Dohi započinju Svjetsko prvenstvo

NAJAVA

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija danas u 14 sati igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva u Kataru. Protivnik joj je Senegal, koji je početkom godine stigao do četvrtfinala Afričkog kupa nacija, gdje ga je zaustavila Obala Bjelokosti tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Momčad Marijana Budimira u protekla dva mjeseca pokazala je vrlo dobru formu. U šest odigranih utakmica ostvarila je pet pobjeda i jedan remi, uz gol-razliku 16-0. Mlada hrvatska reprezentacija smještena je u skupinu C, a osim sa Senegalom, igrat će i protiv Kostarike te Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Momčad čine uglavnom igrači iz omladinskih pogona HNL klubova, ali i nekoliko onih koji karijeru grade u inozemstvu, poput Karla Pajsara (Parma), Nike Horvata (Borussia Mönchengladbach), Duje Sliškovića (Union Berlin), Tina Kusanovića (FC Nürnberg), Andrije Burcara (Parma) i Ivana Križića (Hertha BSC).

Prve “violine” momčadi su dinamovci Leon Jakirović u obrani te Patrik Horvat u napadu.

- Prva utakmica sigurno će nam biti najzahtjevnija. Međutim, maksimalno ćemo se pripremiti, imamo apsolutno povjerenje u igrače i u dobru pripremu. Ako ponovimo igre koje smo pokazali u ovom pripremnom razdoblju, bit će to dobro - izjavio je izbornik u najavi utakmice.

Prijenos utakmice možete pratiti na kanalu MAXSport 1 i na besplatnoj platformi FIFA+ OVDJE.