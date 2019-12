Gledajte kako Putin igra hokej: Nitko ga ne smije ni taknuti...

Predsjednik Vladimir Putin obožava hokej i rado ga igra. I ne samo to, u 100 posto slučajeva pobjeđuje. Tako je u svibnju sa 66 godina zaigrao za Legende protiv reprezentacije Noćne lige i pobijedio 14-7. I ne samo to, Putin je, to valjda niste sumnjali, bio najbolji strijelac te utakmice s, vjerovali ili ne, deset golova. Bio je to rekord da je jedan igrač toliko zabio u tradicionalnim susretima Legendi i Noćne lige.

Igrali su svakakvi igrači, osvajači olimpijskih medalja, svjetski prvaci, no nitko nikada nije dostigao Putinov rekord. Protivnički golman Aleksandar Meljnikov kasnije se pohvalio kako je ponosan na gol koji mu je zabio predsjednik.

- Vidio sam pak. Sjeo sam na njega i nije mi jasno kako se izmigoljio i završio u mreži, ali to je sport. Događaju se takve stvari - kazao je Meljnikov.

Prvi do Putina, po broju golova, bio je ministar obrane Sergej Šojgu, koji je zabio tri gola. Na toj utakmici predsjednik Putin je pao, pa su na ovoj svi pazili da se predsjedniku ne bi ništa dogodilo.

Putin se zagrijavao tako što su mu dodavali pak, a on je s udaljenosti od jednog metra pucao na gol. Uostalom, pogledajte...