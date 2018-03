Glumac, fotograf i skijaš: Lovro je naš najmlađi olimpijac ikad...

Biti najmlađi zvuči odlično, ali vjerujte mi, nije nimalo lako pokazati svoje vještine u najbrojnijoj kategoriji u kojoj su natjecatelji, blago rečeno, prave sportske zvijeri. Oni imaju prednost u iskustvu, a upravo zbog toga ja idem u Pyeongchang, učiti od najboljih, najavio je svoj prvi nastup na Zimskim olimpijskim igrama najmlađi naš sportaš u povijesti Igara.

Njegovo je ime Lovro Dokić, ima 16 godina i još uvijek je, naravno, srednjoškolac. Lovro je rođen bez lijeve podlaktice, no mladi sportaš nije dozvolio da ga fizički invaliditet sputava u bilo čemu. Dapače, Lovro kroz život prolazi pun optimizma, a riječ je o tinejdžeru koji ima 'milijun' interesa. Neko vrijeme je, paralelno sa skijanjem, trenirao i plivanje, a bavi se medijskom produkcijom. Točnije, snimanjem i fotografiranjem. I još nešto, ovaj svestrani srednjoškolac čak je i glumio u dva kratkometražna filma. Na Igrama u Pyeongchangu nastupa u alpskom skijanju, stojeći.

- Svaki sport na vrhunskoj razini nameće disciplinu jer, u mom slučaju, dan bude ispunjen sportskim i školskim obavezama. Ujutro trening na Sljemenu, nakon toga me moji pokupe na Mihaljevcu, u autu se presvučem na putu do škole. S obzirom na to da sam medijski tehničar, nakon škole većinom imam snimanja tako da doma lagano postajem gost. Uspijevam organizirati svoje školske obaveze i natjecanja samo uz veliku podršku svoje škole, razreda i razrednice koji me maksimalno podržavaju i pomažu mi da popunim sve školske rupe. Njihova navijačka podrška me zaista potiče da dam najbolje od sebe - priča Lovro za HPO.

Kaže kako se za ove Igre u Pyeongchangu priprema pune četiri godine, još od Igara u Sočiju, ali pojednostavljuje to na najbolji mogući način što jasno otkriva o kakvom se sjajnom mladiću i sportašu radi.

- Ma nema tu puno filozofije, dođeš, odradiš trening najbolje što možeš, a tek onda juriš odraditi ostale obaveze.

Napisali smo već koliko je širok spektar zanimanja ovog srednjoškolca, no Lovro otkriva i zašto je ipak izabrao skijanje.

- Definitivno, moj najveći uzor je Dino Sokolović. Velika mi je čast što sam ja ovako mlad s njim na Zimskim olimpijskim igrama. Skijanje zaista obožavam! Najviše volim tu posebnu ekstremnost natjecanja. To je za mene sport kojim se ne možeš baviti polovično pripremljen, često te na stazi ometaju i vremenske nepogode tako da je uistinu to odvažan sport.

A sve to, sam kaže, ne bi bilo moguće bez podrške obitelji koju uspoređuje s najpoznatijim hrvatskim sportskim obiteljima.

- Prije utrke se uvijek prekrižim i dam 'full gas'. Moja obitelj mi daje veliku sigurnost i vjerujem da dijelimo vrline s obiteljima Dražena Petrovića, Gorana Ivaniševića, Kostelića... Upravo se u takvim familijama postaje šampion, a na meni je samo koliko želim uložiti u sebe i želim li uopće biti na vrhu. Roditeljima i bratu nikad neću moći dovoljno zahvaliti što podnose veliku žrtvu zbog mene i što mi toliko vjeruju - kaže Lovro.

I sjetite se samo, govori to dečko koji ima samo 16 godina, toliko zrelo, pametno, odraslo... Bravo, Lovro, tako mlad svojim primjerom i načinom razmišljanja možeš bez problema biti uzor i puno starijima i 'odraslijima' od sebe.