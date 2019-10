Glumio McGregora pa brutalno koljenom uspavao protivnika

Dominick Reyes u petak je uspavao Chrisa Weidmana i potvrdio mjesto prvog izazivača Jona Jonesa. Bio je to sjajan nokaut, kao i onaj Gabriela Gonzage protiv Big Foota Silve u boksu bez rukavica. No, vlasnik najboljeg nokauta ovog vikenda definitivno pripada Jonasu Bilharinhu.

Ma, ne samo vikenda. Nokaut koji je ostvario protiv Juniora Duartea spada u kategoriju najboljih u cijeloj godini. Borba se odvila u sklopu brazilske Future MMA promocije u priredbi Jungle Fight 86. Bilharinho je spektakularnim koljenom nokautirao Duartea.

POGLEDAJTE VIDEO:

After 3 years away, Jonas "Speed" Bilharinho returns to the cage landing one of the craziest flying knees of the year. Wait for it. #FutureMMA9 pic.twitter.com/s0RLS62t9A