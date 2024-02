Godina dana bez Ćire: Umrijet ću nesretan jer nismo bili prvaci

Miroslav Ćiro Blažević preminuo je 8. veljače 2023. dan prije 88. rođendana. 'Trener svih trenera' nekoliko mjeseci prije smrti dao je intervju za bivšeg nogometaša Marija Stanića (50) i njegovu emisiju (Ne)uspjeh prvaka, koju emitira ArenaSport.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... mural Ćiri | Video: KanalRi

- Tebi ću reći, pred ovako velikim auditorijem, bio si nešto posebno za mene. Kao trener sam imao kriznih trenutaka, ali sam uvijek znao da mogu računati na tebe - rekao je Ćiro na početku intervjua.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Žali što nije osvojio SP

Ćiro je predvodio 'vatrene' u pohodu na legendarnu broncu na SP-u 1998. godine. Ipak, on i Stanić složili su se: ta generacija je morala uzeti zlato.

- Morali smo biti prvaci. Umrijet ću nesretan jer nismo bili prvaci svijeta. Ta koncentracija talenta koju sam imao, sebe optužujem, morala je biti prvak svijeta! Jedan od drugog ste bili bolji. Nevjerojatno je što smo bili treći, pobijedili smo Nizozemce, koji su bili najbolja ekipa prvenstva, 'Švabe' smo zgazili 3-0...

- Ne mogu zanemariti i da je to bio veliki uspjeh. Bili smo mlada država, a reprezentacija je pokazala da Hrvatska više nije anonimna zemlja. Bili smo treći, ali po izboru Uefe imali smo prvog trenera i golgetera, imamo razloga biti zadovoljni, iako ćemo uvijek žaliti.

Foto: AFP

Odnos sa Stanićem

Stanić je bio najbolji strijelac belgijske lige, ali Ćiro je za njega imao druge zamisli. Stavio ga je na poziciju desnog bočnog igrača u formaciji 3-5-2, zbog čega su se često svađali.

- Ne mogu reći koliko sam sretan što si nasuprot mene. Sjećam se svih naših problema, ali sam znao da te Bog obdario inteligencijom. Onaj koji te vodi mora učiniti sve da stekne tvoje povjerenje. Da nije bilo tebe u sjeni da radiš onaj teški posao, mi nikad ne bismo bili treći. Hvala ti - poručio je Ćiro Staniću.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Ljubavi moja, ako ti misliš da sam ja iz stomaka to izvadio, pa ja sam tebe izanalizirao i rekao da slijedim nogometnu evoluciju koja je bacila u stranu sve centafore. Bek je prije imao zadaću samo neutralizirati protivničko krilo. Ti si meni zaustavio protivničko krilo, ulazio u sredinu terena, ulazio u završnicu i zabijao golove. Zatvorio bi centralnu poziciju, to je rezultat razmišljanja, sve sam to analizirao i znao sam da samo ti to možeš odgovoriti. Imao sam Jarnija, ali...

Prepričao je jednu zgodu kojom je dočarao kako je bilo voditi "vatrene":

Bolje trener tiranin nego pedagog

- Moj špijun Marijan Vlak rekao mi je da imamo problem Bokšića, kojem je puna kapa Šukera. Stalno je "Šuker ovo, Šuker ono". A ja isti dan dođem pred društvo i, onako da me svi čuju, počnem govoriti "Kako meni Šuker, taj Livnjak, može reći da ne bi bilo ničega da nema Bokšića?!" I gotova priča! Za voditi takvu grupu ljudi moraš se složiti svime, pa i lažima. Svatko za sebe smatra da je najbolji, ali moraš se uključiti za zajednički rezultat.

Rekao je da je bio bolji igrač nego Mario Stanić, ali zbog teže ozljede koljena morao je prekinuti karijeru.

- I proučavajući trenere da vidim kakav gard trebam uzeti, kao pedagog ili kao tiranin, i shvatio sam da samo tiranin dugo traje! Jer vi (nogometaši, nap. a.) ste jedan poseban svijet. I da nešto ga uvjeravaš... Ma naređuj, kakvo uvjeravanje!

Otkrio je zašto su mu vikali "Ćiro, pederu!"

- Sad prvi put to kažem: znam da su mi to vikali jer nogometni puk ne voli kad je njegov lider, trener, blizak s politikom. A ja sam tada bio stalno uz Franju Tuđmana. Drugog razloga nije bilo, razmišljao sam o tome satima...

Ispričao je i anegdotu s utakmice playoffa za plasman na SP 1998. Hrvatska je u Zagrebu pobijedila Ukrajinu 2-0, ali u Kijevu je Ukrajina povela vrlo rano, a potom zabila i drugi gol, koji je sudac poništio zbog zaleđa. Završilo je 1-1.

- Kad mi je majka umrla, posvadio sam se s Bogom jer ju je uzeo tako mladu i prestao sam biti pobožan. I dođe utakmica u Kijevu, Ukrajinci zabiše drugi gol, ali sudac ga poništi. Jer sam ja tada pogledao gore i rekao 'Bože, ja sam se s Tobom pomirio!'

Poruka mladima...

Ćiro je bio popularna figura među mladim ljudima. Čak i u najstarijim danima veselo bi ih pozdravio i pozirao s njima za fotografiju. Uvijek bi imao vremena za njih, ali i poruku mudrosti.

Ističe da se njegova 'formula za uspjeh' sastoji od šest faktora. To su talent, motiv, karakter, inteligencija, mukotrpan rad i ambijent, a u sreću nije vjerovao.

- Uistinu sam imao jedan trnovit put. Upozorit ću sve mlade ljude, bez žrtve i samoodricanja teško ćete napraviti karijeru. Moj životni motiv bio je kako izaći iz sirotinje. U mladosti sam imao problem ručka, večere, a da ne govorimo o oblačenju. Cijelu zimu skijao sam u flanelnoj košulji, jer nije bilo džempera, a bio sam prvak u skijaškom trčanju. Mnogi mladi ljudi kažu da vrijeme ide. Odjednom se niste osigurali jer niste shvatili da trebate raditi i učiti - poručio je Ćiro.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Istaknuo je da je potrebno u mladosti razmišljati o poznim godinama.

- Starost je nemilosrdan dio života o kojem moraš razmišljati kako bi ti bila lakša. Nikad te ne treba biti sram raditi. Sramota je ukrasti. Komuniciram mladim ljudima da bez žrtve i spremnosti ne mogu uspjeti. Prepreke su normalne u životu mladog čovjeka, ako nemate volje da idete dalje, evolucija je i velike umove bacite sa strane. Imam tajnika za mobitel, ali ja si ga mogu priuštiti! A vi mladi morate sve to savladati da egzistirate. Ja sam bio smetlar, a danas upalite stroj.