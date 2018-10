Godinu dana na klupi Vatrenih: Dalić zaslužuje čistu desetku!

Savršeno, briljantno, veličanstveno, na trenutke i nestvarno dobro. Tako možemo opisati Dalićevih godinu dana na klupi Hrvatske.

Na današnji dan prije točno godinu dana Zlatko Dalić sjeo je na klupu Hrvatske. Demoralizirana, pomalo demotivirana i otuđena od naroda - u takvom je stanju Dalić zatekao reprezentaciju.

Eh, da, i to samo dva dana uoči utakmice koju smo morali pobijediti. I to ne bilo koga, ne tamo nekakav San Marino, Andoru ili Gibraltar, nego Ukrajinu u Kijevu. U suprotnom, zbogom, Rusijo...

Ono što je učinio filmski je scenarij. Pobjeđuje u Kijevu, u u kvalifikacijama je potpuno uništio Grčku već u prvoj utakmici i nakon 90 minuta bilo je jasno - Hrvatska ide u Rusiju!

U samo godinu dana u Hrvatskoj je stigao dogurao do statusa božanstva, nema Hrvata koji ne zna za Zlatka Dalića. I ako postoji ocjena od jedan do deset za Dalićev mandat, onda je to, ne petica, nego čista desetka.

Čestitamo, Zlatko.

Era u "Vatrenima"

1. Ukrajina - Hrvatska 0-2 - Sve osim pobjede u kijevu značilo je neodlazak na SP. Utakmica godine. Početak ‘dalićeve ere’.

2. Hrvatska - Grčka 4-1 - Prva kvalifikacijska utakmica protiv Grčke i pobjeda 4-1. u uzvratu 0-0 i Hrvatska ide na SP u Rusiju! Najbolje tek slijedi...

3. Hrvatska - Nigerija 2-0 - Prvo kolo SP-a. Nigerija. Dalić ide od prve minute s Kramarićem i napada s četiri špice! Hrvatska pobjeđuje 2-0.

4. Hrvatska - Argentina 3-0 - Rapsodijom od igre na koljenima je argentina! Adios, messi! u hrvatskoj počinje ludnica...

5. Hrvatska- Island 2-1 - Dalić ubacuje jedvaja, ćaletu-cara, pjacu, badelja, pivarića... nema razlike, pada i island i prvi smo u skupini prvi put u povijesti!

6. Hrvatska - Danska 3-2 na penale - Dalić je naziva najvažnijom utakmicom. modrić promašuje penal u 116. minuti. Dalić podiže momčad i vodi nas u četvrtfinale...

7. Hrvatska - Rusija 4-3 - Opet penali i pada domaćin SP-a! Ponavlja se 1998. i polufinale SP-a. Dalić je nacionalni heroj.

8. Hrvatska - Engleska 2-1 - Mandžo ruši bahate Engleze i u finalu smo! u Hrvatskoj više nitko ne spava, cijela država je na nogama.

9. Hrvatska - Francuska 2-4 - Sudac Pitana daruje Francuzima dva gola i gubimo. U Hrvatskoj na dočeku milijuni ljudi.

10. Hrvatska - Španjolska 0-6 - Prva utakmica nakon SP-a i Hrvatska od Španjolske gubi 6-0. Najteži poraz u povijesti. Slijedi engleska...

Trenerska karijera

16 utakmica vodio je Zlatko Dalić, od toga pet prijateljskih. Golove nismo zabili protiv Perua, Grčke, Brazila i Španjolske. Prvu utakmicu vodio je 9. listopada 2017. protiv Ukrajine

Osam milijuna eura na godinu ponudili su Kinezi Zlatku Daliću. Bio bi to najveći ugovor koji je ikad imao jedan hrvatski trener. Dalić ih je odbio i ostao izbornik.

2000. godine završio je karijeru i upisao trenersku školu

Braća Dalić za Modre i Bile - Zlatko Dalić ima brata Mirana, također trenera. Zlatko je oduvijek bio navijač Hajduka i san mu je trenirati splitski klub. Brat Miran veliki je navijač Dinama iz Zagreba.

Hajduk - Jednog dana bit ću trener Hajduka, rekao je Dalić. Hajduk ga je zvao za sportskog direktora 2016.

Prvi posao kao pomoćnik Ćiri - 2002. Ćiro Blažević dolazi u Varteks kao trener umjesto Beseka i za prvog pomoćnika uzima Zlatka Dalića.

Trener godine u Emiratima i Saudijskoj Arabiji - U Abu Dhabiju dobio je titulu najboljeg trenera Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u Saudijskoj Arabiji proglašen je trenerom godine prema izboru sportskih novinara