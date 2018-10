Gojak: Već smo svi zamišljali Barcelonu na punom Maksimiru

Dinamo je već arhivirao Hajduk, pa se modre trupe sada spremaju za Anderlecht. U redovima hrvatskog prvaka vlada optimizam, dapače Zagrepčani su uvjereni kako u Bruxellesu mogu do novih bodova.

Jedan od važnijih aduta Nenada Bjelice ove sezone je Amer Gojak, mladi veznjak koji igri Dinama donosi stabilnost u sredini terena. Amer Gojak i u Bruxellesu će na travnjak od prve minute, a odaje svoja razmišljanja uoči nove europske utakmice modrih...

- Kakvo je stanje u svlačionici? Ma odlično. Kod nas je cijelu sezonu dobra atmosfera, a prati nas i kvalitetan rezultat. Možda bi bilo bolje da u Belgiju odlazimo s pobjedom iz derbija, ali nema smisla sada žaliti za stvarima koje se ne mogu promijeniti. Osjećamo se odlično, puni samo samopouzdanja i s nestrpljenjem iščekujemo utakmicu s Anderlechtom - rekao je Gojak koji se odmah prisjetio juniorskog dvoboja Anderlechta i Dinama iz 2016. godine nakon kojeg su modri zbog 'slučaja Fintić' izbačeni iz Europe

- Uh, tu se najviše se sjećam šoka nakon što smo saznali da bi nam mogli uzeti pobjedu koju smo potpuno zaslužili predstavom na travnjaku. Iskreno, taj bih trenutak najradije izbrisao iz pamćenja, stvarno smo igrali dobro, te smo u toj sezoni mogli otići i do samoga kraja. Već smo zamišljali utakmicu protiv Barcelone na punom Maksimiru, ali očito nam nije bilo suđeno.

Motivira li vas dodatno ta utakmica prije četvrtka i novog, sada seniorskog obračuna s Anderlechtom?

- Ne, ne tražim u tome motive, mi smo tada svoje napravili na travnjaku. Nisu ljudi iz Anderlechta krivi što im se stvorila prilika da odu dalje zbog administrativne pogreške. Motive prije ove utakmice pronalazim u tome da mi stvarno igramo dobro ove sezone, atmosfera nam je sjajna, publika se vraća u Maksimir i mislim kako smo spremni za iskorak.

Biste li bili zadovoljni bodom iz Bruxellesa? Dinamo bi tako nakon dva kola imao četiri boda, a onda vam stižu dvije utakmice sa Spartakom iz Trnave...

- Pitajte me to nakon utakmice, ali kao igrač Dinama ne priznajem ništa osim pobjede. Pa kakav bih ja to bio čovjek kada bih u utakmicu ulazio s namjerom da nam je i bod dobar? Nije. Ova generacija se ne smije zadovoljavati polovičnim rezultatima, u svaku utakmicu idemo kao da nam je zadnja. A to što poslije igramo dvije utakmice s Trnavom ništa ne znači, pa oni su dobili Anderlecht i svako podcjenjivanje i razmišljanje kako su oni lakši suparnik je nedopustivo. No, o njima ćemo razmišljati kad za to dođe vrijeme.

Koji vas je od novopridošlih igrača ove sezone najviše iznenadio?

- A kako da ja sada izdvojim jedno ime kada ih je stiglo desetak, a svatko od njih je ovoj momčadi donio nešto novo. Sviđa mi se što je Dinamo doveo karakterne momke s kojima se lako surađuje. Ne mogu izdvojiti nikoga posebno, svi su oni kvaliteta za Dinamo. Jednostavno, da nisu, ne bi niti bili ovdje.

Iza vas su dvije nešto slabije utakmice (Sloga Mravinci i Hajduk), može li to utjecati na vašu predstavu u Bruxellesu?

- Što znači nešto slabija utakmica? Da smo u Mravincima iskoristili svaku petu šansu, nitko ne bi pričao o onoj sudačkoj odluci. Taj je dan zakazala realizacija, a bolje da se to dogodilo u Mravincima nego u Bruxellesu. Što se tiče Hajduka, bio je to čudan derbi. Općenito, nije to bila atmosfera kakva tamo zna biti, a mi smo se na travnjaku nekako uklopili u sve to. Ne znam kako to objasniti. I na kraju su se još dogodile one scene koje ne pripadaju ni sportu ni nogometu. Nemam riječi.

Dinamo je odradio dva (Sloga Mravinci i Hajduk) od devet uzastopnih gostovanja, je li vam se ikada u karijeri dogodilo nešto slično? Da ste imali takav niz gostujućih utakmica?

- Moram priznati da nije, ali to je tako... Na početku sezone smo puno igrali u Maksimiru, sada nas pak čekaju brojna gostovanja. Ne vidim problem u tome, na kraju ćemo imati isti broj utakmica i u Maksimiru i vani.

Tko vam je danas najveći konkurent u borbi za naslov prvaka? Rijeka nije pobijedila pet kola u nizu, Hajduk je tek na šestom mjestu...

- Tek smo odradili četvrtinu prvenstva, teško je sada donositi neke zaključke. Hajduk je na početku bio u krizi, evo Rijeka sada ne zna dugo za prvenstvenu pobjedu, Lokomotiva gura jako dobro, Gorica je i dalje veliko iznenađenje. Opet, mislim da u HNL-u sve ovisi samo o nama, imamo širinu klupe, visoku kvalitetu i odlično smo ušli u sezonu.

Rijeci ste već pobjegli na sedam, a Hajduku na 10 bodova. Mislite li da je HNL ove sezone ipak za nijansu slabiji nego prošle godine?

- Ne, mislim da smo mi kvalitetniji u odnosu na druge. Odradili smo odlične pripreme, novopridošli igrači su se brzo uklopili, sve se to vidi i na prvenstvenoj ljestvici. Ali ne mislim kako je HNL danas slabiji nego prošle sezone.

Robert Prosinečki proteklih je dana najavio kako bi vas mogao zvati za reprezentativne akcije u studenom, kako ste vi doživjeli takve izjave izbornika Bosne i Hercegovine?

- Poštujem stav izbornika i njegov dogovor s izbornikom U-21 reprezentacije. Ako je procjena da ću više pomoći protiv Portugala, ja sam spreman. Idemo probati iskoristiti priliku, plasirati se na veliko natjecanje s mladom reprezentacijom, a za seniore ću zaigrati kada izbornik Prosinečki procijeni da je vrijeme. Laska mi što me vidi kao reprezentativca u studenom, ali do tada ima vremena. U karijeri sam uvijek išao korak po korak, to je jedini ispravni put. Nema preskakanja stepenica, a moje vrijeme tek dolazi - završio je Gojak.