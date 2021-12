Treći put u pet godina smo u finalu, to nema logike ni smisla!

Ma lako što je teniski svijet u nevjerici, ali kad tako nešto izjavi Goran Prpić (57), naš proslavljeni tenisač i osvajač olimpijske medalje u Barceloni 1992...

Ne, Prpa, nema. Ni logike ni smisla. Baš kao ni igre tvog pulena. Jer od prije dva i pol mjeseca Prpić je trener Borne Goje, hrvatske... ma ne hrvatske nego svjetske senzacije! Momka od 23 godine, koji u karijeri ima jednu pobjedu na ATP touru, igra samo challengere, a njegovo 279. mjesto na ATP listi, koje je zavaralo i Popyrina i Sonega i Lajovića, već je opjevano.

I, da, Borna je u životu od tenisa zaradio 166.000 eura, od nagrada na turnirima. Sad će s Čilićem, Mektićem i Pavićem podijeliti 1,53 milijuna eura, a ako naši u finalu pobijede Ruse, dijelit će 2,66 milijuna eura.

- Savez će od ovoga dobiti značajan novac i treba ga pametno uložiti u mlade tenisače i tenisačice i u infrastrukturu - rekao je za Sportske novosti Goran Ivanišević.

Novac o kojem priča je 730.000 eura koje će dobiti HTS na račun finala, a milijun eura u slučaju pobjede. Novac koji ne bi smjeli raspodijeliti ljudi iz saveza nego uložiti ga u ono što zapravo kronično fali. I već stižu signali da HTS planira otvoriti teniski centar u Splitu.

Iz Splita je, kao i Ivanišević i Ančić, Borna Gojo. Koji je i počeo igrati gledajući Gorana.

- Da je Davis Cup svaki tjedan, bio bi Gojo u top 20 - dodao je Ivanišević, koji pomalo i radi s Bornom. Prošle sezone bio je s Goranom u kampu u Beogradu, a isto planiraju i sada, nakon Davis Cupa.

Borna ne krije da za Hrvatsku igra s većim zanosom, energijom, željom nego na turnirima. Da za reprezentaciju igrao odgovornije nego za sebe.

- Ovo je senzacija, najveće iznenađenje, s ovakvim sastavom doći do finala nitko nije očekivao. Gojo fascinira, on je ključ ovog rezultata - rekao je Željko Krajan (42), koji je bio izbornik naših šampionske 2018. godine, a Ivan Ljubičić (42) je naglasio:

- Ovo, četvrto finale definitivno je najveće iznenađenje. Kad smo osvojili 2005. godine, nakon što smo pobijedili Amerikance, Mario (Ančić, nap. a.) i ja smo bili među najboljim reprezentacijama i nije to bilo neko iznenađenje. I kad su Čilić i Ćorić igrali s Argentinom finale (izgubili 2016., nap. a.), obojica su bila među top 20 igrača svijeta. Ali sad Gojo igra na nivou koji on ne poznaje, pobjeđuje objektivno puno jače igrače i bolje rangirane, ali to nije samo izoliran slučaj jedne pobjede, on igra fenomenalno. Ne parira najboljim igračima nego ih pobjeđuje, što je velika razlika. Također, ne govori se dovoljno o formi Čilića. Gubio je mečeve, ali igrao je jako dobro. I protiv Medvedjeva može ući opušteno, nemamo što izgubiti, vodio je protiv njega 2-0 na Wimbledonu. Možda je očekivati od Goje da dobije Rubljova previše, ali ako je mogao dosad...