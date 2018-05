Gol i pol! Dinamovom talentu zbog ovoga se naklonila i Fifa

Dinamovi juniori vraćaju se iz Züricha s prestižnog Fifa Youth Cupa s trofejem u rukama. Plavi su osvojili naslov bez poraza, a pehar im je uručio legendarni Nizozemac Marco van Basten, kojeg su dinamovci impresionirali.

CONGRATULATIONS!👏 🇭🇷 @gnkdinamo claimed the #BlueStars /FIFA Youth Cup men's title on Thursday!🙌 pic.twitter.com/pMzPGMqr2p

Igrači koje u Dinamu vodi Tomislav Rukavina rušili su redom Bragu (3-2), West Ham (3-0), Blue Stars (3-0) i Young Boyse u finalu (2 0). U skupini su odigrali 0-0 protiv domaćina Züricha, a pokupili su i gotovo sve individualne nagrade.

Marko Živković proglašen je za najboljeg golmana.

- Pobijedili smo neke od najboljih momčadi Europe. Ponosni smo kako smo odigrali cijeli turnir. Nagrada za najboljeg golmana nije mi toliko bitna koliko je bitno da smo bili sjajni kao momčad - rekao je Marko Živković.

Antonio Marin dobio je nagradu za najboljeg igrača turnira, a dečko koji je obilježio finale je Tomislav Knežević. Prvo je asistirao iz kornera za Šutala i Dinamo je poveo 1-0, a potom je zabio majstorski iz slobodnjaka za 2-0.

Fifa je na službenom kanalu napisala:

- Naklonite se!

🙇‍♂️ Take a bow, Tomislav Knezevic!



His free-kick helped @gnkdinamo lift the #BlueStars/FIFA Youth Cup Trophy 🇭🇷🏆 pic.twitter.com/cTv494DuTn