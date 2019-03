Gol koji je uništio Real! Je li sudac ovdje dobro odlučio!?

Real Madrid šokantno je ispao od Ajaxa iz osmine finala Lige prvaka i definitivno je njihova sezona gotova. No sigurno će se još danima u španjolskim medijima pričati o jednoj situaciji koja je prethodila trećem golu, golu koji je potpuno ugasio sve snove Reala.

Marokanac Mazraoui bio je u duelu s Reguilonom, uklizao je i spasio da lopta ne ode u aut. Nakon toga je lopta došla do Dušana Tadića koji je sjajnim golom povećao na 3-0 i potpuno uništio Real na Bernabeuu. No pravo je pitanje je li lopta bila vani. Sudac Felix Brych nekoliko je minuta slušao savjete ljudi koji su u VAR sobi, no zanimljivo je to što nije odlučio osobno otići pogledati tu sumnjivu situaciju.