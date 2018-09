Gola je. Ili ipak nije?! Borkinja provocira eksplicitnim fotkama

Mackenzie Dern (25), Amerikanka brazilskih korijena i bivša najbolja graplerica svijeta, još čeka sljedeću protivnicu u UFC-u. Vlasnica crnog pojasa u jiu-jitsuu dosad je pobijedila u svih sedam borbi u mješovitim borilačkim vještinama.

POGLEDAJTE VIDEO

Jedna je od najatraktivnijih borkinja pa UFC nije gubio vrijeme i potpisao je s njom ugovor nakon samo jedne borbe u Invicti, organizaciji pod okriljem UFC-a koja promovira ženske borbe na američkom tlu.

Foto: Instagram royal

Foto: YouTube 2

Foto: YouTube 2

Mackenzie, koja je u graplingu osvojila praktički sve, triput je bila svjetska prvakinja, dvaput je osvajala prestižni Pan Ams, najveći jiu-jitsu turnir Americi što je kao Liga prvaka u nogometu, debitirala je u UFC-u u ožujku ove godine pobijedivši Ashley Yoder.

Prije tri mjeseca propisno se osramotila protiv Amande Cooper, nakon što je pala vagu za gotovo cijelu kategoriju. Borba je bila dogovorena u kategoriji do 52 kilograma.

Grappling star Mackenzie Dern missed weight for her #UFC224 strawweight bout with Amanda Cooper, she registered 123 pounds on the scale. https://t.co/sus2swXtXy pic.twitter.com/sGvrDkJWOi