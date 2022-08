Golferica hrvatskih korijena o kojoj bruji Amerika: Ovo su mi najgluplja pravila u sportu...

Golferica kojoj tepaju da je najseksipilnija žena svijeta, Paige Spiranac (29), na Twitteru je objavila video u kojemu govori, kako je rekla, o najglupljim pravilima u sportu. Prije svih djevojci koja ima hrvatske korijene bio je sport kojim se i sama godinama bavi.

- Prezirem sustav bodovanja za hendikep jer umanjuje vrijednost PGA Toura. Ne sviđaju mi se ni produžeci u NFL-u, pravilo zaleđa u nogometu i hokeju, a treneri bi u tenisu trebali sjediti kraj terena, ne na tribinama - rekla je Spiranac.

Paige je do 2016. igrala sveučilišni golf u Arizoni i San Diegu, a onda prešla u profesionalke i postala senzacija na društvenim mrežama zbog videa u kojima, osim golferskog umijeća, ističe i atraktivan izgled.

Za kraj videa zapitala se bi li steroidi trebali biti legalni u bejzbolu.

Pratitelji su joj se javili u komentaru.

"Zaleđa u hokeju i nogometu su u redu", napisao je jedan.

"U natjecateljskim profesionalnim borbama, primjerice u UFC-u, trebala bi postojati dva upozorenja za nedopuštene poteze kao što su udarci u prepone ili u stražnji dio glave i oduzimanje boda kod trećeg prekršaja", smatra drugi.

Časopis Maxim u lipnju je Spiranac proglasio najseksipilnijom ženom na svijetu. Postala je prva sportska zvijezda koja je zauzela prvo mjesto na ljestvici top 100 toga medija.

Njeni obožavatelji tražili su je da otvori profil na stranici Only Fans i tamo dijeli golišavi sadržaj, ali ona to odbija. Smatra da bi joj to ubilo karijeru.

- Mogla bih se prijaviti i vjerojatno zaraditi milijune, ali nije mi stvar u novcu - rekla je Paige.

