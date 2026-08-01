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GOLIJADA U PULI Frederiksen kao Beljo, Lokomotiva čudesno u 90. minuti do velikog slavlja

ISTRA - LOKOMOTIVA 2-3 Dvaput su se domaćini vraćali iz zaostatka, oba puta golovima Emila Frederiksena koji se izjednačio s Dionom Drenom Beljom na vrhu ljestvice strijelaca, dok su za Zagrepčane pogađali Athanasios Triantafyllou, Dušan Vuković i Ivan Katić nakon VAR intervencije u 90. minuti. Puljanima je VAR poništio gol Škafara Žužića u prvom poluvremenu.

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Golovi Istra-Lokomotiva VIDEO
Golovi Istra-Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Što je dovelo do tragedije u Svetom Križu Začretju?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Istražitelji utvrđuju što je dovelo do tragedije u Svetom Križu Začretju nakon koje su našli tri tijela. SDP-u pada rejting, poznata lica napuštaju stranku. Signalna raketa izazvala požar u Dragama. Više od 13.000 građana ima rok do 3. kolovoza da zamijene osobne koje su dobili prije više od 20 godina.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
BRZA AKCIJA IZ ZRAKA

VIDEO Opet planuo vidikovac na brdu Čelinka iznad Draga: 'Jak vjetar rasplamsao je dio žara'

DRAGE - Vatrogasci Zadarske županije stavili su u subotu popodne pod kontrolu požar koji je ponovno izbio na vidikovcu na brdu Čelinka iznad Draga. Kako nam je rekao županijski zapovjednik Matej Rudić, u jednoj škrapi bila je velika naslaga borovih iglica gdje se vatra iznova rasplamsala nakon jučerašnjeg požara. Sami vatrogasci dežurali su na terenu i odmah reagirali. Pomogao im je i jedan Air traktor

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Rasplamsao se požar na brdu Čelinka iznad Draga VIDEO
Rasplamsao se požar na brdu Čelinka iznad Draga | Video: čitatelj/24sata
ISPALILI SIGNALNU RAKETU

VIDEO Ovako je sinoć počeo požar kraj Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost??'

Brzom akcijom vatrogasci su sinoć lokalizirali požar koji je izbio u Dragama kraj Pakoštana, a na brdu su gorjeli borova šuma i makija. Čitatelj koji nam je poslao snimke kaže da je požaru prethodilo ispaljivanje rakete, a drugi spominje i vatromet. Snimku su podijelili i na stranici Vatrogasci 193 uz komentar: "Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama.... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokud ide ljudska glupost??"

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Požar u Dragama VIDEO
Požar u Dragama | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK DINAMO - SLAVEN

VIDEO Beljo nastavlja u formi od prošle sezone! Pogledajte kako je Dinamo uzeo tri boda

DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Aktualni prvak Hrvatske pobjedom je otvorio novu HNL sezonu. 'Farmaceuti' su imali dvije prilike na početku, ali obranio je to Filipović. Beljo je dva puta tresao mrežu Koprivničana za prva tri boda i vodeće mjesto na tablici

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Golovi Dinamo-Slaven VIDEO
Golovi Dinamo-Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU pred migrantskom krizom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa pred najvećom migrantskom krizom. Muškarac šakama napao dijete s posebnim potrebama u Đakovu, izbo prolaznika koji ga je pokušao spasiti. Kerum na slobodi, nećak u istražnom zatvoru. Stigli rezultati analize otpada u Gospiću. Pakleno vruć vikend pred nama. Usporila je stopa inflacije u Hrvatskoj...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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