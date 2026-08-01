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GOLIJADA U PULI Frederiksen kao Beljo, Lokomotiva čudesno u 90. minuti do velikog slavlja
ISTRA - LOKOMOTIVA 2-3 Dvaput su se domaćini vraćali iz zaostatka, oba puta golovima Emila Frederiksena koji se izjednačio s Dionom Drenom Beljom na vrhu ljestvice strijelaca, dok su za Zagrepčane pogađali Athanasios Triantafyllou, Dušan Vuković i Ivan Katić nakon VAR intervencije u 90. minuti. Puljanima je VAR poništio gol Škafara Žužića u prvom poluvremenu.
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