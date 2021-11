Napravit ćemo pravilnik i tko god napravi jedan pogrešan korak, dovest ćemo ga pred vas pa ćemo ga zajedno kazniti, započeo je pred BiH Fanaticosima golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Šehić (33) nakon što se sa suigračima porazom od Ukrajine (2-0) na domaćem terenu oprostio od kvalifikacija za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Imali su igrača više 'zmajevi', ali nisu uspjeli ni do boda u prošloj utakmici protiv Finske (1-3), a to je značilo da se u zadnjoj utakmici nemaju čemu nadati jer ne mogu osigurati ni prolaz u dodatne kvalifikacije. Tako je izbornik Ivajlo Petev suspendirao Miralema Pjanića (31), a nakon poraza od Ukrajine je Šehić izašao pred navijače u ime reprezentacije.

- Nema više izlazaka, nema više ni kava, mame svoje nećemo gledati dokle god ne vratimo reprezentaciju na pravi put i to vam mi obećavamo. Ove mlade momke morate podržati - rekao je Šehić nakon poraza.

Video možete pogledati OVDJE

Na kraju su zajedno s navijačima zapjevali i tako pokazali nadu u bolje sutra. Bosna i Hercegovina neće biti na Svjetskom prvenstvu, a na to je Šehić upozoravao već neko vrijeme i upozoravao suigrače.

- Ovo je timski sport i svi mi zajedno smo krivi za svaki poraz i zajedno slavimo svaku pobjedu. Nema pojedinaca, svi smo zajedno krivi. Naša psihološka priprema za utakmicu koju svaki igrač treba odraditi sam za sebe, to ne može napraviti izbornik niti ja mogu ići u svaku sobu kod svakog igrača, šamarati ih, udarati i tjerati da budu svjesni kako igramo najvažniju utakmicu za reprezentaciju. To mora napraviti svaki za sebe. Mi stariji pokušavamo motivirati i izvući maksimum. I izbornik to radi, on je svaki meč pripremio odlično taktički i ne može nitko reći da taktički nismo bili spremni - rekao je prije ovog susreta golman reprezentacije BiH.

Iz njihove skupine direktno u Katar ide Francuska, a upravo je Ukrajina pobjedom u Zenici osigurala dodatne kvalifikacije.