Golman Liverpoola odbio bogate ponude iz Arabije: Igram nogomet iz ljubavi i sretan sam

Alisson Becker (31) otkrio je da je odbio ponude iz Saudijske Arabije kako bi ostao u Liverpoolu ove sezone. Po mnogima najbolji golman Premier lige nije krenuo putem bivših suigrača Fabinha, Firmina i Hendersona, već je odlučio nastaviti karijeru u "redsima".

- Želim ispoštovati svoj ugovor ovdje ili sklopiti novi. Zaista sam sretan. Moja obitelj je sretna. Nikad nisam došao do točke da govorim o plaćama, ali kada čujete o brojevima koje drugi igrači dobivaju, pomalo ste privučeni. To je normalno - počeo je Brazilac.

Foto: John Sibley/REUTERS

- Na kraju krajeva, nogomet igram iz ljubavi, to je stvar koju volim raditi, ali to je naša profesija i želimo maksimalno iskoristiti godine koje imamo. Mislim da sam osobno tome otvoren, ali ne sada. Sada nije vrijeme. Dok još imam ugovor ovdje, bit ću fokusiran. Ako je u interesu kluba da me proda, onda će to biti drugačije - zaključio je.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Alisson je stigao u Liverpool u lipnju 2018. iz Rome za više od 60 milijuna eura. Za englesku momčad je branio u 264 utakmice i čak zabio jedan gol, uz čak 115 utakmica bez primljenog gola. Osvojio je Ligu prvaka, Premier ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo.