Golman zabio autogol pa poludio: Ovi mladi, sve su to djeca. Misle da imaju veći ku*ac

U modernom nogometu sve je više klubova koji preferiraju golmane sa sjajnom tehnikom. Pas igra toliko je evoluirala da i golmani moraju biti tehnički potkovani, no neki jednostavno precijene svoje sposobnosti pa pomisle da su Ronaldinho.

To se dogodilo finskom golmanu Lukašu Hradeckom. Bayer Leverkusen je u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige izgubio od Monaca 3-2 na svome terenu, a Hradecky je zabio bizaran autogol za 0-1.

Dobio je loptu u svome petercu, sporim korakom se okrenuo i gledao kome dodati, a dok se on premišljao, pored njega se pojavio napadač Monaca Embolo koji ga je odgurnuo, a Finac se spetljao, lopta se odbila od njega i zakoprcala se u mreži. Divljao je na suca, tražio prekršaj, koji je i mogao biti, ali on je pokazao na centar.

Foto: Federico Gambarini/DPA

Autogol pogledajte OVDJE

Bayer je uspio preokrenuti u drugom poluvremenu preko Diabyja i Wirtza, no klub iz kneževine se vratio. Prvo preko Diatte za izjednačenje pa onda i golom Disasija u sudačkoj nadoknadi za pobjedu.

Hradecky je nakon utakmice bio ljutit kao ris. Ne smatra da je autogol njegova pogreška, već se okomio na suca jer nije svirao faul.

- Pitajte suca, po meni je to čisti prekršaj. Udario me i nekontrolirano sam pao. Meni je to prekršaj. Osim toga, ne razumijem kako ne može ponovno pogledati situaciju. Da me nije gurnuo, mogao sam bez problema dodati loptu. To je bezobrazno - rekao je izrevoltirani Finac za njemački RTL.

Foto: Benjamin Westhoff/REUTERS

A onda je uslijedila i rafalna paljba po svima. Igrači Bayera i Monaca sukobili su se nakon utakmice, a Hradecky je to ovako objasnio.

- Motivirani smo za drugu utakmicu. Što se dogodilo nakon utakmice... Nova generacija, svatko misli da ima veći kurac od drugog. Ne razumijem, sve su to djeca, sve su to djeca

