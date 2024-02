Goran Perkovac dobio otkaz! Presudilo mu 11. mjesto na EP-u

Visoko smo poletjeli nakon veličanstvene pobjede hrvatskih rukometaša protiv Španjolske. Izbornik Goran Perkovac blistao je od sreće, hvalio naše igrače i govorio kako je to bilo rukometno savršenstvo. I tu utakmicu pamtit će kao jedinu pozitivnu stvar svog mandata na klupi naše reprezentacije. Sve ostalo bilo je za zaborav, porazi od Islanda i Mađarske, ali i 11. mjesto, najgori plasman na Europskom prvenstvu još od 2002. godine.

Perkovac se branio kako je uspjeh što smo izborili kvalifikacije za Olimpijske igre, ali bilo je jasno da će teško dočekati same kvalifikacije. To je danas potvrdio Upravni odbor HRS-a koji ga je smijenio s mjesta izbornika Hrvatske.

- Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza na telefonskoj sjednici održanoj danas, 6. veljače 2024. godine tijekom poslijepodneva, jednoglasno je donio odluku da se zbog neuspjeha na Europskom prvenstvu u Njemačkoj s mjesta izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije smijeni Goran Perkovac. Čelništvo Saveza u ovom trenutku još nije odlučilo tko će ubuduće obavljati tu dužnost, stoga će odluka o novom izborniku biti donesena tijekom sljedećih nekoliko dana - objavio je HRS.

Traži se novi izbornik

Perkovac je bio jedan od najvećih kritičara bivšeg izbornika Hrvoja Horvata, tvrdio je kako zna što treba našoj reprezentaciji i da on može preporoditi igrače, ali nakon samo jednog prvenstva sve je to palo u vodu i izgubio je mandat na klupi reprezentacije. Osim što nije bilo vidljivog trenerskog potpisa i dobrog rezultata, Perkovac je izjavama povrijedio i igrače. Izjavom da bi i on u šestom desetljeću života mogao igrati u hrvatskoj ligi, pljunuo je i omalovažio svoje igrače koji upravo, gle čuda, igraju u toj "veteranskoj ligi". Takvim, nepromišljenim izjavama, izgubio je povjerenje svlačionice.

Savez je skinuo flaster, brzo se riješio čovjeka koji nije nikome po volji i sada se čeka odluka o novom izborniku. Tko god bio, imat će jako malo vremena upoznati reprezentaciju, proći službenu proceduru i krenuti u pohod na Olimpijske igre u Parizu.

Iako je želja Zorana Gopca bio Nenad Šoštarić, Šoka nije dobio službeni poziv i sigurno neće sjesti na klupu reprezentacije. Sljedeća opcija, kao netko iz domaćih redova, nameće se Slavko Goluža, koji ne skriva želju sjesti na klupu reprezentacije. Poznaje igrače, dio je vodio u reprezentaciji, dio u Zagrebu. Spominju se i španjolski treneri Xavi Pascual i Raul Gonzalez, ali jasno je kako će to itekako koštati HRS jer je riječ o ponajboljim svjetskim stručnjacima.

Pred savezom je vrlo težak zadatak, moraju pronaći čovjeka koji će biti dugoročno rješenje jer mijenjanje izbornika nakon svakog turnira ne odgovara nikome. A i vidjeli ste gdje nas je dovelo na posljednjem Europskom prvenstvu. Nemaju puno vremena za odluku jer već sredinom ožujka naše reprezentativce čekaju kvalifikacije za Olimpijske igre gdje će igrati protiv Austrije, Njemačke i Alžira.