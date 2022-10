Gore ne može: Golman primio deset golova u dvije utakmice pa se rasplakao na travnjaku

Steaua je najveći rumunjski klub i bivši europski prvak. No, taj klub već neko vrijeme ne postoji. Barem ne pod svojim imenom. Prije godina izgubili su pravo na korištenje starog imena pa je kontroverzni vlasnik George Becali morao je osmisliti novi grb i nadjenuti novo ime klubu. Od tada se zovu FCSB.

Rumunjski velikan ove sezone nastupa u Konferencijskoj ligi, no eliminacijsku fazu gotovo sigurno neće vidjeti. FCSB je nakon četiri kola skupio tek bod, a u posljednja dva kola izgubio je dvaput od Silkeborga primivši u svakoj po pet golova. To je bilo previše njihovom golmanu koji se slomio. Bilo mu je dosta svega.

Foto: Twitter

I sinoć u Bukureštu danski klub slavio je 5-0, a mladi golman Stefanu Tarnovanu se rasplakao nakon petog gola. Zaplakao je čovjek od muke jer gore ne može. Gotovo svaka lopta koja je išla u okvir završila je u mreži, a nije baš da su mu i suigrači nešto pomogli. Nakon utakmice odjurio je u svlačionicu. Bio je bijesan na suigrače.

- Ovo nije normalno, ovo je katastrofa. Ništa mi nije bilo jasno na terenu. Svi igrači moraju se zapitati zaslužuju li nositi ovaj dres - rekao je Tarnovanu.

Foto: Twitter

Suze nisu sramota. Zato je nogomet tako i poseban. Budi emocije i strast, izvlači sve van. Ovaj mladić pokazao je da mu je stalo do kluba, do rezultata, do nogometa. A vjerujemo da će ovo samo biti pouka za dalje.

U petom kolu za dva tjedna FCSB će igrati protiv Anderlechta. Teoretske šanse za prolazak dalje postoje, ali one su minorne. Rumunji boraju pobijediti sve do kraja i nadati se kiksu suparnika.

