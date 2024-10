Gorica će dobiti novog vlasnika! 'Donijeli smo odluku, uskoro će se znati i ime investitora...'

Predsjednik Gorice Nenad Črnko prelomio je i otkrio kako će turopoljski klub postati dioničko društvo. Do sada su poslovali kao udruga građana, no prema Črnkovim riječima, to bi se moglo promijeniti već na sljedećoj skupštini kluba, kada će glavno tijelo odlučivati o preustroju i potencijalnom novom vlasniku.

- Donijeli smo jednoglasnu odluku na Izvršnom odboru kluba, sada je sve na Skupštini. Prije toga definirali smo dolazak partnera koji će donijeti povećanje budžeta. Postoji rok do travnja ili svibnja, kada moramo realizirati svu dokumentaciju za pretvorbu iz udruge u dioničko društvo. Tada će biti poznat i novi većinski vlasnik koji će utjecati na bolju budućnost našeg kluba - rekao je Črnko.

On je već nekoliko puta najavio ulazak kapitala u klub, a sada se čini kako je taj proces na korak do realizacije. Sve to Črnko je iznio na predstavljanju novog trenera Marija Carevića, koji je zamijenio Rajka Vidovića.

- Najbolji ponuđač dobit će pravo vlasništva. Varaždin je to već završio, Istra i Hajduk odavno, kao i Osijek. Belupo je u pripremama za isto. Jedina logika je ulazak stranog kapitala kako bi Gorica napravila iskorak na višu razinu i postigla stabilnost kluba - tvrdi Črnko, prema pisanju Germanijaka.

- Na krilima dobrih rezultata reprezentacije imamo kvalitetnu poziciju i moramo je iskoristiti. Jednostavno, nećemo biti konkurentni ako to ne napravimo. Hvala Gradu i gradonačelniku na svemu, ali kad su ulaganja iz gradskog proračuna između 300 i 400 tisuća eura, a budžet je nekoliko milijuna, jasno je zašto se oslanjamo na transfere. Moramo razmišljati o budućnosti na ovaj način - dodao je.

Naglasio je kako to znači povećanje budžeta od milijun eura u početnom razdoblju od pola godine.

- To će donijeti mirnoću i lakše planiranje. Velika Gorica je potentna sredina. Mlad smo prvoligaš, dolazi nam kamp i Grad zaslužuje stabilnog prvoligaša. Kad igrate dobro, nitko ne pita tko je predsjednik kluba. Vjerujem da će ovo biti nova stranica, samo trebamo stabilno završiti sezonu i ući u fazu kada nitko neće pitati tko vodi klub, već ćemo na tribinama imati nove generacije navijača.

Črnko je istaknuo kako je u klub ušao 2009. godine, a pod novim vlasnicima njegova će uloga biti smanjena.

- Klub je prioritet i ne postavljam osobne uvjete. Ako će netko trebati mene ili nekoga drugog, tu smo na raspolaganju. Nije upitno hoćemo li pomoći, ali to neće biti moja odluka, već odluka ljudi koji će doći. Mogu samo reći da se ustroj kluba neće puno mijenjati, već će s određenim nadogradnjama klub napraviti ono što svi želimo, a to je kvalitetan iskorak - zaključio je Črnko.

