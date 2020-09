Gorica drži korak s Dinamom: Ma mi još ništa nismo postigli

Utakmica je bila jako teška, zadovoljan sam zbog osvojena tri boda. Mi smo imali malo bolje šanse, ali bilo je ujednačeno. Kad ne igraš najbolje, a pobijediš u gostima onda je to nešto posebno, kazao je litavski trener

<p><strong>Dinamo</strong> je i ove sezone silovito ušao u novu HNL sezonu i već nakon četiri kola imaju pet bodova više od <strong>Hajduka</strong> s četiri pobjede u isto toliko utakmica. Nekad su se 'modri' znali odvojiti odmah na početku sezone i tu prednost povećavati iz kola u kolo, no ovaj put nisu sami. U stopu ih prati nevjerojatna<strong> Gorica</strong>.</p><p>Momčad <strong>Valdasa Dambrauskasa</strong> (43) jedina uz Dinamo ima stopostotan učinak nakon četiri kola, a pobjedu vrijednu 12. boda uzeli su na gostovanju kod Lokomotive (2-1). Fantastičan je bio Kristijan Lovrić koji je zabio dva gola, a jedan za 'lokose' dao je Fran Karačić.</p><p>U egalu su s hrvatskim prvakom, imaju početak iz snova, ali litavski trener stao je na loptu znajući i sam da je prerano za euforiju.</p><p>- Utakmica je bila jako teška, zadovoljan sam zbog osvojena tri boda. Mi smo imali malo bolje šanse, ali bilo je ujednačeno. Kad ne igraš najbolje, a pobijediš u gostima onda je to nešto posebno. Igrači moraju razumjeti da još uvijek ništa nismo postigli, tek smo počeli. Ako zadržimo taj mentalitet, sve se može dogoditi, a ako ne uspijemo, nogomet bi nas mogao kazniti - rekao je sjajni Litavac koji je preporodio Goričane.</p><p>Gorica je pobjeđivala Varaždin, Slaven Belupo, Šibenik te sad Lokomotivu i utrpala im ukupno 12 golova. No Dambrauskas je itekako svjestan što govori jer tek ih sad čekaju prave utakmice, derbiji protiv Dinama, Hajduka, Osijeka i Rijeke. </p><p>No Goričani nisu nikada imali ovakav sjajan start u sezonu, a optimizam je sve veći i veći nakon sve boljih igara. Izgledaju kompaktno, uigrano i jednostavno svatko zna što trener želi od njega. To je znao i Lovrić protiv 'lokosa' pa im utrpao dva gola.</p><p>- Da, rekao sam Lovriću kako da puca slobodnjak. Standardne situacije često odlučuju utakmici, a mi znamo kakav on udarac ima. Analizirali smo mnoge standardne situacije i on točno zna što želim od njega u kojoj situaciji. Igrači često imaju svoje ideje oko takvih situacija pa im nekad treba dati poneki savjet - kazao je Litavac koji je u Goricu stigao u veljači zamijenivši Sergeja Jakirovića. </p><p>Dok njegov kolega muku muči sa sastavljanjem momčadi nakon što su mu čelnici Lokomotive rasprodali pola ekipe koja je došla do drugog mjesta, Dambrauskas je zadržao igrače na okupu, doveo nekoliko igrača i Turopoljci sada izgledaju baš zastrašujuće. Naravno, tek je početak sezone i pitanje je koliko dugo mogu držati korak za Dinamom obzirom na veliku razliku u budžetu i širini klupe. Imaju i oni svoju prednost u svemu tome, a to su brojne europske obveze koje čekaju dinamovce.</p><p>Goričani moraju uživati u trenutku jer se rijetko kad događa klubu koji je prije dvije godine došao u Prvu HNL, da ima četiri pobjede iz četiri utakmice na početku sezone. </p><p>U sljedećem kolu čeka ih još jedan lakši zadatak. Dočekuju Istru koja još ne zna za bod, a onda kreće pakleni raspored. Osijek, Hajduk, Dinamo, Rijeka.</p>