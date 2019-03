Gorica je kreirala senzaciju i u napetoj utakmici dobila Cibose

U posljednjoj utakmici 16. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Gorica je kao gost u KC "Dražen Petrović" svladala vodeću Cibonu sa 83-77 (15-22, 26-9, 27-28, 15-18).

Ivan Majcunić sa 13 i Marko Baković sa 12 koševa bili su najefikasniji kod Gorice, a Filip Bundović sa 19 i Damir Markota sa 19 poena kod Cibone.

Cibona s omjerom pobjeda i poraza 12-4 dijeli prvo mjesto sa Zadrom, dok je Gorica sa 7-9 na diobi sedmog mjesta sa Hermes Analiticom. Foto: KK Cibona

- Bili smo prazni, nismo imali ni energije ni koncentracije a to se vidjelo i po skok igri i po broju izgubljenih lopti. Darivali smo protivnika i oni su to kao rasterećena ekipa i iskoristili. Jednostavno nismo imali snage za preokret, drugo poluvrijeme smo bili puno bolji, međutim, to nije bilo dovoljno - rekao je trener Cibone Ivan Velić pa dodao:

- Valjda ćemo izdržati još ove sljedeće dvije utakmice u ovom tjednu sa Zabokom i Budućnosti pa ćemo vidjeti što i kako dalje. Nisu pokazali onaj karakter koji sam očekivao, da svi igrači daju svoj maksimum, toga večeras nije bilo. Prva četvrtina je bila jako dobra, ozbiljna, a sve ostalo je bilo dosta loše ali u sportu se takve stvari događaju. Poraz koji nije strašan ali nije trebao biti - kazao je Velić.

Trener Gorice Josip Sesar blistao je nakon pobjede.

- Treba biti iskren i reći da mi imamo po tjedan dana da se pripremimo za svaku utakmicu, za njihove akcije, kako ćemo braniti svakog pojedinačnog igrača a Cibona je igrala i jako važnu utakmicu za plasman u ABA Ligi u subotu i sigurno da su energetski i emotivno na nižem nivou nego što su bili na utakmici protiv Krke - kazao je Sesar.

- Drugo poluvrijeme koje je Cibona odigrala protiv Krke to dugo nisam vidio da je Cibona tako igrala na domaćem parketu. Mi smo odigrali jednu hrabru mušku utakmicu, od desete minute smo cijelo vrijeme kontrolirali ritam. Imali smo određene probleme na zoni , nismo se snašli kako treba. Malo je ušao i strah, moram priznati da sam vidio na igračima i malo straha. Nadam se da smo ovom pobjedom u playoffu no moramo ovu pobjedu potvrditi i protiv Osijeka - rekao je trener Gorice nakon velike pobjede.