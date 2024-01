Gorica - Lokomotiva 1-2: Tjedan iz snova za Čopa, opet je zabio

U susretu 20. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva je na gostovanju pobijedila Goricu 2-1 ostvarivši treću uzastopnu ligašku pobjedu.

Bio je to tjedan iz snova za "lokose". Nakon što su u utorak na stadionu Maksimir deklasirali Dinamo sa 3-0, u nedjelju su slavili i u Velikoj Gorici sa 2-1. Bila je to prva gostujuća pobjeda Lokomotive protiv Gorice u posljednje četiri godine.

Statistika Gorica - Lokomotiva 1-2

Foto: Sofascore za 24sata

Gosti su poveli u 15. minuti golom Roberta Mudražije. Marin Leovac je prošao po lijevom krilu poslavši loptu u sredinu do Mudražije koje zabio za 1-0. Međutim, radost "lokosa" kratko je trajala. Samo četiri minute kasnije Gorica je izjednačila.

Nakon ubačaja iz kornera lopta je došla do Dine Štigleca koji je prebacio na drugu stativu do Tima Matavža, a ovaj glavom pospremio loptu iza vratara Nikole Čavline. Bilo je to sve od Gorice u prvom dijelu, dok su gosti imali još dvije lijepe prilike.

U 29. minuti pucao je Mudražija pod gredu, ali je vratar Ivan Banić refleksno obranio njegov udarac. Dvije minute kasnije zaprijetio je i Jon Mersinaj, ali je Banić još jednom bio spreman.

Lokomotiva je vrlo brzo povela u nastavku. Čop je u 52. minutu lijepo proigrao Mudražiju kojeg je s leđa oborio Sekou Sagna, a sudac pokazao na bijelu točku. Siguran je bio Čop koji je ovoga tjedna zabio čak četiri gola nakon što je utorak zabio tri gola u 3-0 pobjedi protiv Dinama.

Gorica je u 76. minuti imala sjajnu priliku za novo izjednačenje. Marko Soldo je sjajnim "lažnjakom" u kaznenom prostoru prevario dvojicu igrača Lokomotive i pucao, ali je pucao preko gola.

Lokomotiva je ovom pobjedom preskočila Goricu i sada je peta, a Gorica stepenicu niže.

U derbiju kola od 17.45 sati na rasprodanom Poljudu se sastaju vodeći Hajduk i drugoplasirana Rijeka.