Gorica na klupu dovela bivšeg veznog igrača koji brani penale

Pripremajući se za povijesnu prvoligašku sezonu, u HNK Gorici znali su da moraju pošteno pojačati momčad za izazove u najvišem rangu, ali računali su kako je pitanje trenera riješeno. Na klupi su imali trenerskog wunderkinda, 30-godišnjeg Ivana Preleca, koji je uveo klub u elitu. Međutim, na poziv Deana Klafurića, čovjeka kojeg je i naslijedio na klupi Gorice, Prelec je otišao u varšavsku Legiju. A u Velikoj Gorici su krenuli u potragu za novim trenerom.

Odrađen je i prvi trening s novim trenerom! ⚽ Bivši trener Sesveta Sergej Jakirović novo je pojačanje na našoj... Objavljuje HNK Gorica u 18. lipnja 2018

I potrajalo je sve to, nisu željeli u klubu donositi odluke tek toliko da ih donesu, čak su i početak priprema odgodili za nekoliko dana, ali na kraju su uspjeli. Ne, nije to ni Dinko Jeličić, ni Igor Jovičević, koji su dugo figurirali kao glavni kandidati, nego Sergej Jakirović (41). Ako netko i ne pamti zahvalnog veznog igrača koji je tijekom igračke karijere promijenio čak 17 klubova (između ostaloga, bio je u Zagrebu, Rijeci, Kamen Ingradu, CSKA Sofiji, u Slovačkoj, Austriji, Sloveniji...), ako netko i ne zna da je Jakirović posljednjih godina kao trener radio jako dobar posao u drugoligašu Sesvetama, možda će se sjetiti da je riječ o igraču koji je, igrajući za Lučko, obranio tri penala! Golman dobio crveni, on stao na gol, došlo do odluke na penale, a on skinuo tri od četiri udarca igrača Ponikvi...

- Nakon što je naš golman dobio crveni, shvatio sam da smo obavili sve izmjene. Uzeo sam rukavice i stao na gol. Odmah sam obranio slobodnjak i osigurao svojoj momčadi penale - pričao je tad Sergej i nastavio:

- Mislim da su me igrači Ponikvi podcijenili. Zabili su mi prvi penal i vjerovali da će nas lako pobijediti. Nisu znali da sam na početku karijere bio golman a ne veznjak - dodao je.

Mostarac Sergej je iz nogometne obitelji. Otac Ekra bio je legendarni golman Neretve iz Metkovića i mostarskog Veleža, a branio je i za Mostarske kiše, ponajbolju malonogometnu momčad u bivšoj državi osamdesetih godina.

- Da nisam obranio te penale, otac me ne bi pustio kući u Metkoviću. Ovako može biti ponosan. Mislim da nikad nijedan igrač nije obranio tri penala - govorio je Jakirović, inače i sjajan malonogometaš, koji je osvajao i Kutiju šibica.

No sve je to, kao i sve što je radio u Sesvetama u posljednjih šest godina, sad je stvar prošlosti. Njegova budućnost je Gorica, koja kreće u tešku i neizvjesnu borbu za preživljavanje u prvoj ligi. Stadion u Velikoj Gorici se uređuje, do početka rujna Gorica bi i definitivno trebala biti domaćin na svom igralištu, a igrački kadar za sad je i dalje nepoznat. U četvrtak su klub napustila dva napadača, Estonac Henrik Ojamaa i Rumunj Victor Astafei, otišao je i legendarni kapetan Hrvoje Jančetić, došao je Poljak Łukasz Zwoliński, a do kraja tjedna trebala bi biti poznata imena još nekoliko pojačanja. U petak bi prvi trening na pripremama trebao povesti novi trener, igrač, golman i malonogometaš Sergej Jakirović. Šansa za dokazivanje je tu, i za njega i za Goricu, ali da će biti lako, neće.