Goričani kao Japanci: Pobijedili Istru pa - počistili svlačionicu!

I prije nego što je sezona počela, rekao sam da ćemo igrati dobar nogomet i da ćemo svima biti konkurentni. Drago mi je što se pokazalo da to nisu bile prazne priče, rekao je trener Gorice Sergej Jakirović nakon nove pobjede njegove momčadi.

Ovoga puta pala je Istra 1961, i to na gostovanju, što je treća uzastopna pobjeda debitanta u prvoligaškom društvu. Nakon poraza na Rujevici na otvaranju prvenstva (0-2), pa prokockane pobjede protiv Slaven Belupa u 89. minuti (3-3), a zatim i šokantnog poraza od Intera u 93. minuti (2-3), Goričani su krenuli. I zasad ne staju. Prvo je pao Hajduk na Poljudu (2-0), zatim Rudeš na domaćem terenu (2-0), pa na kraju, uoči prvenstvene stanke, još i Istra u gostima (2-0). Tri pobjede, devet bodova, šest postignutih i nula primljenih golova... Usput, napadač Gorica Lukasz Zwolinski zabio je i peti put, sad je sam na vrhu ljestvice strijelaca. Nije loše, nimalo loše za novog prvoligaša.

- Trebalo nam je malo vremena, ali dečki već dva i pol mjeseca naporno rade, slušaju i upijaju ono što im govorimo, a sve ovo što se događa najbolja im je nagrada - kazao je trener Jakirović.

Govorio je on već i o Europi, ambiciozni su u Gorici, ali tu je dodao i "teško se to može dogoditi ove sezone". Međutim, nastave li Goričani ovako... Nakon šest kola imaju deset bodova i na petom su mjestu ljestvice, s jednako bodova kao četvrta Lokomotiva. Gorica igra brzo, atraktivno, hrabro i napadački, a to se očito i isplati.

Međutim, ne oduševljavaju samo na terenu. Naime, nakon utakmice u Puli na službenoj stranici Gorice osvanula je fotografija svlačionice nakon što je gostujuća momčad izašla iz nje. Ukratko, čistačice neće imati previše posla. To izgleda ovako nekako:

Na slične prizore navikli smo kad je riječ o japanskim nogometašima, čak i njihovi gledatelji čiste tribine nakon utakmice, ali u HNL-u ovo nije česta pojava. Očito se ovdje radi o malo drukčijem klubu, u kojem vladaju neki dosad neviđeni principi. Kako na terenu, tako i izvan njega.

Nakon što završi reprezentativna pauza, Gorica će na svom stadionu, bit će to 15. rujna, dočekati zagrebački Dinamo. Prvak stiže kao veliki favorit, ali s ovakvom Goricom nikad ne znaš.

- Moj prijatelj Nenad Bjelica radi vrhunski posao s Dinamom, naravno da će oni biti izraziti favoriti, ali mi ćemo ih pokušati namučiti koliko god budemo mogli. Pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti - kaže trener Jakirović.

Puno je tu stranaca, novih igrača, pojačanja za prvu ligu, a trener je također debitant u najvišem rangu. No očito je uspio posložiti kockice, okosnica momčadi iz prošle sezone prihvatila je prinove kao da su s njima stotinu godina, igraju odlično, a tako se i ponašaju. O tome najbolje svjedoči fotografija iz svlačionice stadiona Aldo Drosina...