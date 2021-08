Ono što se već dugi niz godina vuče kroz medije, ovog bi puta moglo dobiti epilog. Dinamo protiv Crvene zvezde za Ligu prvaka! Naravno, ako prije toga uspješno prođu prepreke u 3. pretkolu, Legiju i Šerif!

Koliko smo puta priželjkivali taj susret, a sad ćemo vjerojatno i gledati. Prva utakmica, na Marakani, odigrat će se 17./18. kolovoza, dok će uzvrat biti u Maksimiru tjedan dana kasnije.

Ništa manje uzbuđenja nije ni u susjednoj Srbiji gdje je Kurir napisao "GORJET ĆE REGIJA! ZVEZDA MOŽE NA DINAMO IZ ZAGREBA". Telegraf piše da nas "čeka veliki spektakl", a podsjeća da bi to bio prvi duel Zvezde i Dinama još od raspada bivše Jugoslavije. Blic piše: "Kakav ždrijeb" i tvrdi da će srpski prvak u playoffu imati puno teži zadatak nego onaj koji je trenutno pred njima. Alo piše da je "spektakl na pomolu" te podsjeća na njihovu posljednju međusobnu utakmicu koja se odigrala 3. veljače 1991. Alo također piše da beogradski 'crveno-bijeli' i 'modri' imaju dugu, baš dugu povijest.

Dočeka li Dinamo Zvezdu i obrnuto, bio bi to prvi susret hrvatskog i srpskog kluba još od 2005. godine kada je zaprešićki Inter ispao baš od Zvezde u drugom pretkolu Kupa Uefa s ukupnih 1-7.

Hrvatskom prvaku bi pak to bila prva utakmica protiv nekog srpskog kluba od 1997. kada su izbacili izbacili Partizan u prvom pretkolu Lige prvaka. Srpski je klub tada slavio kod kuće s 1-0, a Dinamo im je na Maksimiru pred 40.000 navijača utrpao pet golova (5-0).

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković se za službene stranice kluba osvrnuo na mogući dvoboj nekadašnjih rivala, koji će u sljedećih dana biti glavna teme kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji.

- Treba najprije proći treći krug kvalifikacija, kako s naše, tako i sa strane protivnika. Tako da smo fokusirani isključivo na Šerif. Može se dogoditi „classico“ iz nekadašnjih dana, ukoliko ispunimo ciljeve i mi i Dinamo. Bit će vremena da se priča o tome. Sigurno je da bi ta utakmica bila izuzetno značajna i donijela mnogo pompe, ali amo sačekati što će se iz događati u narednih sedam dana. Naš cilj je jasan. Idemo dalje, od nas ovisi kakvi ćemo biti, s kakvim pristupom i samo se mi pitamo - izjavio je Stanković pa dodao:

- Svi u play-offu su kvalitetni. Tko god dođe do te faze, na korak je do Lige prvaka, ne dolazi tu slučajno. Sve su to visokobudžetni klubovi, koji imaju iskustva. Možda je moglo i bolje ili gore, ali teren je jedino mjerilo svega - zaključio je Stanković.