Prekrasna koreografija Torcide: 'Rajska djevo, kraljice Hrvata’

Za koji trenutak trebala je početi utakmica, ogled između Hajduka i Steaue, kad je u centar pažnje došla sjeverna tribina. Gotovo potpuno ispunjena, odjedanput je bila pretvorena u veliku sliku Majke Božje, ispod koje je stajao natpis: "Fidelissima Advocata Croatiae".

Budući da nismo od onih koji su uživali u satovima latinskog, potražili smo pomoć internetskih prevoditelja, a oni kažu da to znači nešto kao "Najvjernija zagovornica Hrvatske"...

Neupućenima poruka slike nije bila najjasnija, odakle sad Gospa na tribini nogometnog stadiona. Šest je dana do blagdana Velike Gospe, možda je to veza, razlog, ali dobro... Pjevao je cijeli Poljud 'Rajska djevo, kraljice Hrvata. Impresivni su to prizori bili.

Daleko impresivniji od onoga što se moglo gledati dolje, na terenu.

