Gospođa Schumacher počela je snimati intiman sadržaj, sin je se odrekao: 'Ne priča sa mnom'

Bivša supruga Ralfa Schumachera (48), starijeg brata Michelea Schumachera, Cora Schumacher (46) priznala je da je izgubila kontakt sa svojim sinom Davidom (22).

Razlog je što je prije nekoliko mjeseci Cora otvorila profil na stranici za odrasle na kojoj prodaje svoje obnažene fotografije. U kratkom roku zaradila je veliki novac, ali izgubila odnos sa sinom.

- David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me svugdje blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti - rekla je.

David Schumacher nastavio je obiteljsku tradiciju i također se bavi utrkama. Trenutno se natječe na Deutsche Tourenwagen Mastersu 2023. s ekipom Mercedes-AMG Team Winward.

- Prošlo je više od godinu dana od kad sam ga zadnji put vidjela vidjela sam se i razgovarala s njim jednom prošle godine.Imala sam dopuštenje jednom doći na njegovu utrku.Još uvijek me jako boli što se moj dečko toliko udaljio od mene nakon razvoda.Ne znam zašto - rekla je Cora u intervjuu za Bild i priznala da jako pati:

- Htjela bih mu reći koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moj jedinac. Uvijek ću biti tu za njega.